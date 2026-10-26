Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn CMH che giấu sở hữu cổ phiếu CMS

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành 2 Quyết định xử phạt đối với hai cá nhân là Trần Văn Trung và Đinh Thị Thùy vì có hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, UBCKNN ban hành Quyết định số 626/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Văn Trung – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (mã chứng khoán: CMS).

Cụ thể, UBCKNN phạt ông Trần Văn Trung 225 triệu đồng quy định tại khoản 3, điều 5, và khoản 4, điều 34, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định liên quan khác do có hành vi che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn CMH che dấu sở hữu cổ phiếu CMS (nguồn ảnh: CMHGroup).

Thông báo của UBCKNN cho biết, ông Trần Văn Trung đã sử dụng tài khoản chứng khoán số 005C101444 đứng tên Trần Ngọc Linh mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB trong giai đoạn từ ngày 13/1/2022 đến ngày 22/9/2023 để thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu CMS nhằm che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMS để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.

Cùng với ông Trung, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 627/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đinh Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.

Bà Đinh Thị Thủy bị UBCKNN phạt 225 triệu đồng do có hành vi che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

Cụ thể, bà Đinh Thị Thủy đã sử dụng tài khoản chứng khoán số 058C006567 đứng tên Nguyễn Thúy Dung mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT trong giai đoạn từ ngày 3/12/2010 đến 15/8/2024 để thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu CMS nhằm che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMS để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.

Tổng mức xử phạt đối với hai các nhân nêu trên là 500 triệu đồng.