Phó Tổng Giám đốc IDICO đăng ký mua thêm 4,4 triệu cổ phiếu

Ông Đặng Việt Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) vừa đăng ký mua 4,4 triệu cổ phiếu IDC, qua đó dự kiến nâng tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ 2,53% lên 3,59%.

Theo công bố thông tin, giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2026 thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Hiện ông Dũng đang nắm giữ gần 10,6 triệu cổ phiếu IDC. Nếu hoàn tất giao dịch, số lượng cổ phiếu sở hữu sẽ tăng lên gần 15 triệu đơn vị. Ông Đặng Việt Dũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc IDICO từ ngày 7/8/2026, đồng thời là con trai ông Đặng Chính Trung, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Diễn biến thị giá cổ phiếu IDC (Ảnh: SSI).

Tạm tính theo giá phiên giao dịch sáng ngày 10/11 ở mức 35.800 đồng/cổ phiếu, ông Dũng có thể phải chi khoảng 154 tỷ đồng để thực hiện giao dịch trên.

Về hoạt động kinh doanh, IDICO ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 2.075,6 tỷ đồng, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm 46,6%, còn 671,8 tỷ đồng, kéo biên lợi nhuận gộp từ mức 43,8% cùng kỳ xuống 32,4%.

Trong khi đó, doanh thu tài chính tăng 81,9%, lên 154,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 54,8%, đạt 52,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 8,7%, lên 105,7 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 540,4 tỷ đồng, giảm 44,9% so với quý III/2025. Theo giải trình của IDICO, nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động doanh thu ghi nhận theo các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của IDICO đạt 5.831,6 tỷ đồng, giảm 9,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.541,6 tỷ đồng, giảm 15%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.474 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.903 tỷ đồng. Với 1.927,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng, IDICO đã thực hiện khoảng 66,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Doanh thu đạt khoảng 61,5% mục tiêu đề ra.