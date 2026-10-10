Phó Tổng giám đốc Cadisun Nguyễn Minh Thành kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Theo nội dung đơn kháng cáo, bị cáo Nguyễn Minh Thành (SN 1966) đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt với các lý do đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án và có gia đình có công với cách mạng.

Trước đó, ngày 28/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cadisun, tuyên phạt 6 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, bị cáo Phạm Lương Hòa (SN 1961, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cadisun) bị tuyên phạt 5 năm tù; Nguyễn Minh Thành bị tuyên phạt 4 năm tù; Đặng Thị Thu Hương (SN 1981, Kế toán trưởng) 3 năm tù; Nguyễn Thị Minh (SN 1978, Kế toán tổng hợp) 30 tháng tù; Lê Thị Thành Hải (SN 1979, Trưởng nhóm Kế toán doanh thu công nợ) 28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Thêm (SN 1969, Giám đốc Tài chính, vợ bị cáo Thành) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cadisun Phạm Lương Hòa khi chưa bị khởi tố.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình (Cadisun), có trụ sở tại phường Khương Đình, TP Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dây điện, cáp điện. Công ty có 3 nhà máy và 6 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố, hạch toán phụ thuộc.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2023, với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Phạm Lương Hòa đưa ra chủ trương bán hàng không xuất hóa đơn đối với một phần hàng hóa tiêu thụ, không ghi nhận trên sổ sách kế toán để phục vụ chi tiêu nội bộ.

Để thực hiện chủ trương này, Công ty Cadisun sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Lemon3-ERP với hai phân vùng dữ liệu độc lập. Trong đó, phân vùng quản trị nội bộ ghi nhận toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của công ty, bao gồm cả giao dịch bán hàng có hóa đơn và không có hóa đơn. Phân vùng kế toán tài chính, báo cáo thuế chỉ hạch toán các giao dịch mua bán có hóa đơn hợp pháp để lập báo cáo tài chính và kê khai thuế với cơ quan thuế.

Phạm Lương Hòa chỉ đạo Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Thị Thêm, Đặng Thị Thu Hương, Lê Thị Thành Hải và Nguyễn Thị Minh triển khai thực hiện chủ trương trên trong toàn bộ hệ thống công ty và các chi nhánh trực thuộc.

Theo kết quả điều tra được nêu trong bản án sơ thẩm, các bị cáo đã không kê khai, nộp thuế đối với khoản chênh lệch hơn 1.377 tỉ đồng. Kết luận giám định của cơ quan thuế xác định, hành vi của Công ty Cadisun trong giai đoạn 2020-2023 gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 405 tỉ đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm xác định, Phạm Lương Hòa giữ vai trò chính trong vụ án, là người đưa ra chủ trương lập hai hệ thống sổ sách kế toán nên phải chịu mức án cao nhất. Các bị cáo còn lại giữ vai trò giúp sức trong việc thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thêm, HĐXX ghi nhận các tình tiết như hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo và gia đình có công với cách mạng. Bị cáo Lê Thị Thành Hải được xác định có vai trò hạn chế, không được hưởng lợi nhưng đã tự nguyện nộp 60 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Trên cơ sở đó, Tòa án quyết định cho hai bị cáo được hưởng án treo.