Phó Tổng giám đốc bị truy tố vì chiếu phim lậu, thu hơn 315 tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Minh Khoa (SN 1988, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Pixes Perfect) cùng 6 đồng phạm về hai tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Rửa tiền”. Khoa bị cáo buộc là người khởi xướng trong đường dây tổ chức sao chép, phát trái phép hàng chục nghìn bộ phim trên Internet, thu hơn 315 tỷ đồng từ quảng cáo.

Các bị can: Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh (SN 1993, ở Hà Nội, lập trình viên), Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1989, trú tại Chung cư Mulberry Lane, phường Đại Mỗ, Hà Nội), Nguyễn Đình Xuân (SN 1993, ở Hà Nội, cựu Kế toán trưởng Công ty TNHH PixesPerfect) bị truy tố về hai tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Rửa tiền”.

Các bị can: Doãn Thành Luân (SN 1992, ở Hà Nội, nhân viên Công ty TNHH Pixes Perfect), Nguyễn Khương Duy (SN 1992, quê Bắc Ninh, lao động tự do) và Nguyễn Phước Toàn (SN 1990, ở Đắk Lắk, lao động tự do) bị truy tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Bị can Nguyễn Đình Minh Khoa (hàng trên, đầu tiên từ trái qua) và đồng phạm.

Theo cáo trạng, ngày 7/5/2026, Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam, đơn vị được Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) ủy quyền bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, có đơn gửi Cục Đối ngoại (Bộ Công an) đề nghị xử lý các cá nhân, tổ chức vận hành đường dây HiAnime có hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Quá trình điều tra xác định, Khoa, Anh, Thanh và Xuân quen biết nhau thông qua các diễn đàn trên Internet. Đầu năm 2019, nhận thấy nhiều website chiếu phim không có bản quyền trên Internet có giao diện chưa thuận tiện cho người xem, Khoa nảy sinh ý định xây dựng các trang web chiếu phim trái phép để thu lợi từ quảng cáo. Khoa liên hệ, bàn bạc với Anh về việc cùng tổ chức thực hiện. Sau đó thống nhất rủ Thanh và Xuân cùng tham gia.

Nhóm này phân công nhiệm vụ cho từng người, tổ chức xây dựng hệ thống website sao chép, phát miễn phí phim truyền hình, phim chiếu rạp và phim hoạt hình (anime) khi chưa được chủ thể quyền cho phép.

Khoa bị cáo buộc giữ vai trò khởi xướng, phụ trách và trực tiếp mua hơn 100 tên miền thông qua nền tảng Namecheap, với giá từ 20 đến 50 USDT/tên miền/năm. Đồng thời, Khoa thực hiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) nhằm tăng khả năng xuất hiện của các website trên Internet, thu hút người truy cập.

Anh bị cáo buộc giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý hệ thống kỹ thuật, điều hành hoạt động sao chép, lưu trữ và truyền phát phim. Anh trực tiếp thuê, quản lý các máy chủ phục vụ lưu trữ phim, lập trình hệ thống website, duy trì hoạt động và thực hiện các biện pháp hạn chế nguy cơ website bị đánh sập.

Để tạo nguồn thu, Khoa trực tiếp liên hệ, trao đổi với nền tảng quảng cáo Propeller Ads qua Skype, Telegram, nhận mã quảng cáo và đăng tải lên các website chiếu phim. Khi người dùng truy cập để xem phim, các cửa sổ quảng cáo tự động xuất hiện. Số tiền nhóm Khoa được thanh toán phụ thuộc vào lượng truy cập của người xem.

Từ năm 2019 đến năm 2022, Anh thuê nhiều máy chủ của nhà cung cấp Evoluso. Từ năm 2023 đến tháng 3/2026, hệ thống lưu trữ được chuyển sang sử dụng dịch vụ của Cloudflare. Để phục vụ việc sao chép, đăng tải phim, Anh thành lập Công ty TNHH ILG MEDIA, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập trình và xử lý dữ liệu, nhằm tuyển dụng nhân viên.

Anh chỉ đạo các nhân viên tìm kiếm, sao chép và tải phim từ nhiều website trên Internet về máy tính, sau đó đưa lên hệ thống máy chủ đã thuê. Các đường dẫn phim tiếp tục được đưa vào hệ thống quản trị nội dung do Xuân xây dựng, liên kết với giao diện các website để phục vụ người xem.

Ngoài ra, Anh cùng Xuân lập trình phần mềm tự động phân tích chất lượng nguồn phim, chuyển đổi định dạng và cập nhật trạng thái phim trên hệ thống máy chủ. Xuân chịu trách nhiệm lập trình các website, đưa hệ thống lên máy chủ vận hành, bảo trì, khắc phục lỗi kỹ thuật phát sinh.

Thanh phụ trách thiết kế logo, giao diện website, theo dõi chi phí vận hành, thực hiện thanh toán các khoản chi và phân chia lợi nhuận quảng cáo cho các thành viên.

Các bị can đã đầu tư chi phí máy chủ khoảng 70.000 USDT/tháng, tương đương 1,68 tỷ đồng; chi phí mua máy chủ OVH khoảng 300 triệu đồng; chi phí văn phòng, lương nhân viên và các khoản khác khoảng 1,3 tỷ đồng một tháng; sao chép trái phép 33.500 bộ phim, thu tổng số tiền hơn 315 tỷ đồng.

Từ giữa năm 2019 đến đầu năm 2020, nhóm của Khoa xây dựng, vận hành thử nghiệm các website. Năm 2020, hệ thống hoạt động ổn định và bắt đầu phát sinh doanh thu quảng cáo.

Trong quá trình hoạt động, các website nhiều lần nhận cảnh báo vi phạm bản quyền theo cơ chế DMCA từ Google. Tuy nhiên, các bị can liên tục thay đổi địa chỉ website nhằm duy trì việc phát phim và thu tiền quảng cáo.

Để mở rộng hoạt động, Khoa giao cho Toàn làm quản trị viên các trang Zoro, Aniwatch, HiAnime trên mạng xã hội Reddit, thực hiện quảng bá, tương tác, hỗ trợ người xem và giúp Khoa tiếp nhận tiền quảng cáo bằng USDT (một loại tiền điện tử).

Anh giao cho Duy trực tiếp sao chép phim từ Internet. Duy còn cho mượn thẻ Visa để thanh toán chi phí hạ tầng và ví điện tử để tiếp nhận, chuyển đổi tiền quảng cáo. Luân được giao làm trưởng nhóm sao chép phim, thực hiện phụ đề cho các bộ phim.

Từ giữa năm 2019 đến tháng 3/2026, các bị can đã tổ chức sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình và 7.500 bộ phim hoạt hình, phát trên hệ thống website nhằm thu hút người xem. Thông qua nền tảng Propeller Ads, nhóm bị can nhận tổng cộng 12,85 triệu USDT, tương đương 12,85 triệu USD, quy đổi khoảng 315,3 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2020 đến tháng 3/2026, Khoa nhận 2,5 triệu USDT. Từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2026, Thanh nhận 10,35 triệu USDT thông qua các ví điện tử trên sàn giao dịch Binance. Sau khi trừ chi phí hoạt động, số tiền còn lại được chia đều cho 4 thành viên chủ chốt, mỗi người hưởng 25%.

Với hành vi phạm tội như trên, Khoa, Anh và Xuân, mỗi bị can hưởng lợi bất hợp pháp 50 tỷ đồng. Thanh hưởng lợi bất hợp pháp hơn 51,3 tỷ đồng. Đối với nhóm đồng phạm giúp sức, Luân hưởng lợi bất hợp pháp hơn 3,74 tỷ đồng, Duy hưởng lợi bất hợp pháp 1,77 tỷ đồng và Toàn hưởng lợi bất hợp pháp hơn 418 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, Liên minh Sáng tạo và Giải trí Hoa Kỳ (ACE), Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) đại diện cho 8 hãng phim tại Hoa Kỳ, xác nhận không hãng phim nào cấp phép hoặc ủy quyền cho các website thuộc nhóm HiAnime, Sflix/Myflixerz và 9animetv sao chép, truyền phát, phân phối hoặc khai thác thương mại các tác phẩm được bảo hộ bản quyền. Tháng 3/2026, khi các cơ quan chức năng tăng cường xử lý hành vi vi phạm bản quyền, các bị can thống nhất dừng hoạt động và xóa các website đã sử dụng.

Ngoài hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, 4 bị can Khoa, Anh, Thanh và Xuân còn thực hiện hành vi rửa tiền. Sau khi nhận tiền quảng cáo bằng USDT, các bị can chuyển tiền qua nhiều ví điện tử, bán, quy đổi thành tiền Việt Nam rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân.

Theo đó, Khoa chuyển USDT sang ví điện tử trên ứng dụng MetaMask của Toàn nhằm che giấu nguồn gốc tiền, yêu cầu Toàn bán USDT, nhận tiền vào tài khoản cá nhân hoặc chuyển cho Đoàn Công Thiện (lái xe của Khoa) trước khi chuyển lại cho Khoa. Thanh chuyển USDT qua nhiều ví điện tử khác nhau, sau đó bán, quy đổi thành tiền Việt Nam hoặc chuyển cho các thành viên trong nhóm.

Các bị can tiếp tục sử dụng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua bất động sản, ô tô nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Đối với một số nhân viên làm công hưởng lương, cơ quan điều tra xác định, do không nhận thức đầy đủ về nguồn gốc, tình trạng bản quyền của các bộ phim và không xác định được cụ thể số lượng phim, số tiền mà họ giúp các bị can hưởng lợi nên không đề nghị xử lý hình sự.