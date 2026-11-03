Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ dứt điểm vướng mắc xây dựng trường nội trú liên cấp trong tháng 11

Văn phòng Chính phủ mới ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình thực hiện và các đề xuất, kiến nghị của các địa phương liên quan đến xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Theo Thông báo, Phó Thủ tướng ghi nhận Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Đảng ủy Chính phủ đúng thời hạn theo chỉ đạo tại Thông báo số 523/TB-VPCP ngày 13/10/2026. Báo cáo đã thể hiện tình hình triển khai xây dựng trường giai đoạn 1, giai đoạn 2; tổng hợp đề nghị của các địa phương, ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, cùng nội dung tiếp thu, giải trình và các đề xuất, kiến nghị cụ thể theo thẩm quyền. Bộ Tài chính, Bộ Công an và các bộ, cơ quan liên quan đã có ý kiến góp ý cụ thể, kỹ lưỡng.

Không để vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng tiến độ xây dựng trường

Các trường thuộc giai đoạn 1 được triển khai trong thời gian ngắn, đến nay cơ bản hoàn thành. Giai đoạn 2 đang được các địa phương khẩn trương tiếp tục triển khai, tuy nhiên một số địa phương vẫn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng yêu cầu sớm tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong tháng 11/2026.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc xử lý các đề nghị của địa phương phải bảo đảm đúng chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, việc giải quyết các đề xuất không được vượt tổng mức vốn đã cân đối cho chương trình, trên cơ sở điều tiết giữa các địa phương; bảo đảm nguyên tắc, tiêu chí và sự công bằng trong phân bổ nguồn lực, tiết kiệm, chống lãng phí. Việc điều chỉnh cũng không được tạo tiền lệ khác với mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các bộ, cơ quan tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ báo cáo cùng các đề xuất, kiến nghị để trình xin ý kiến Đảng ủy Chính phủ.

Xem xét hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng cho địa phương khó khăn

Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét chủ trương ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, không tự cân đối được ngân sách, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chủ trương của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương rà soát, đánh giá cụ thể khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đối với đề nghị xây dựng trường tại 3 phường biên giới gồm phường Hồng Ngự, phường Thường Lạc thuộc tỉnh Đồng Tháp và phường Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét chủ trương tiếp tục đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các địa bàn này theo đề xuất của Đảng ủy Bộ.

Liên quan đến đề nghị điều chỉnh danh mục đầu tư giai đoạn 2 của tỉnh Cao Bằng và thành phố Huế, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét chủ trương điều chỉnh theo đề xuất, bảo đảm phù hợp yêu cầu thực tiễn, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Rà soát nhu cầu nội trú, bán trú tại Tây Ninh để điều chỉnh quy mô đầu tư

Đối với đề nghị của tỉnh Tây Ninh, Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, điều kiện đặc thù của địa phương, bảo đảm sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả và đúng chủ trương của Bộ Chính trị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao khẩn trương làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh để khảo sát nhu cầu nội trú, bán trú tại từng địa phương, từng trường.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế và điều kiện đặc thù, Bộ nghiên cứu điều chỉnh số lượng trường, quy mô và các hạng mục đầu tư cho phù hợp, bảo đảm chế độ nội trú đối với học sinh có nhu cầu và bán trú đối với các đối tượng khác theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện Tờ trình của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo và hồ sơ trình theo quy định, báo cáo Đảng ủy Chính phủ trước ngày 05/11/2026.