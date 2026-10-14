Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát các trường có số lượng trên 100 lớp

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 523/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Cả nước giảm 18.975 đầu mối cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp

Theo Thông báo, Phó Thủ tướng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan và địa phương trong việc triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, đạt được những kết quả tích cực bước đầu.

Cụ thể, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giảm 18.975 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tương đương 50,6%, vượt mức mục tiêu tối thiểu 30%. Cùng với đó, việc cơ cấu lại đội ngũ nhà giáo, tăng cường nhân lực trực tiếp giảng dạy được thực hiện với 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chuyển sang công tác giảng dạy. Hoạt động giáo dục của các cơ sở sau sắp xếp cơ bản được duy trì ổn định, bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Đối với việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đến nay, 108 trường giai đoạn 1 đã tổ chức khai giảng phục vụ năm học 2026 - 2027, trong đó có 40 trường hoàn thành 100% hạng mục. Đồng thời, 121 trường khởi công giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành phố đang được tập trung triển khai xây dựng theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Một số cơ sở giáo dục sau sắp xếp có quy mô rất lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường, dẫn đến khó khăn trong công tác quản trị nhà trường. Một số cán bộ quản lý cơ sở giáo dục dự kiến chuyển sang giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên chưa có phương án bố trí công việc; việc bàn giao tài chính, tài sản, dữ liệu và hoàn tất các thủ tục pháp nhân mới ở một số nơi còn chậm.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1, nhiều trường chưa hoàn thành toàn bộ hạng mục, dẫn đến tình trạng vừa tổ chức dạy học vừa thi công. Việc triển khai nhiều dự án gặp khó khăn do khan hiếm vật liệu, nhân công, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Quá trình vận hành các trường mới còn nhiều lúng túng, nhất là do thiếu hụt nhân lực quản sinh, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng và giáo vụ.

Rà soát 114 cơ sở giáo dục có trên 100 lớp, hoàn thành trong tháng 10/2026

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan liên quan và địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, vận hành các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và hoàn thành xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo đúng chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng thống nhất quan điểm việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phải gắn với nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường và chất lượng giáo dục; xây dựng trường nội trú biên giới phải bảo đảm đầy đủ điều kiện vận hành, chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn.

Trong đó, chất lượng giáo dục, an toàn và quyền lợi của học sinh là thước đo cuối cùng và quan trọng nhất. Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối tránh bệnh thành tích, sắp xếp cơ học, cào bằng; xác định rõ việc sắp xếp các cơ sở giáo dục chỉ hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học tốt hơn.

Đối với việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trong đó, các địa phương phải rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, nhiều điểm trường, địa bàn rộng, nhất là đối với 114 cơ sở có trên 100 lớp; kịp thời điều chỉnh phù hợp đối với những cơ sở vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 10/2026.

Cùng thời hạn, các địa phương phải bảo đảm các điều kiện vận hành của cơ sở giáo dục sau sắp xếp, bàn giao và quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu của nhà trường, con dấu, tài khoản, mã trường, cơ sở vật chất; phân định trách nhiệm tại các phân hiệu, điểm trường và các điều kiện bảo đảm an toàn, chất lượng giáo dục theo quy định.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ; có phương án xử lý dứt điểm đối với số cán bộ quản lý cơ sở giáo dục dự kiến chuyển sang giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên chưa có phương án bố trí công việc, báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện. Trường hợp chưa hoàn thành, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan và xác định, đề xuất cụ thể thời hạn hoàn thành, gửi Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 15/10/2026.

Nghiên cứu chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình sắp xếp, tổ chức, vận hành cơ sở giáo dục; chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành liên quan giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp, nhất là các trường có quy mô đặc biệt lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường; bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, số lượng cấp phó, cơ cấu đội ngũ, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục. Việc rà soát phải tính đến quy mô học sinh, số lớp, số cấp học, số phân hiệu, điểm trường, khoảng cách địa lý và phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, không cào bằng giữa các cơ sở giáo dục; hoàn thành trong tháng 10/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại những địa bàn có đủ điều kiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11/2026.

Đối với Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường. Đồng thời, nghiên cứu chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp không còn vị trí việc làm phù hợp, nhất là những trường hợp có nguyện vọng nghỉ hưu, tinh giản biên chế, thôi giữ chức vụ quản lý hoặc chuyển công tác nhưng chưa thuộc đối tượng được giải quyết theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2026. Bên cạnh đó, rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp phù hợp với mô hình cơ sở giáo dục sau sắp xếp, hoàn thành trong năm 2026...