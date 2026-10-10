Phó Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò Trung tâm ICISE, kết nối khoa học quốc tế

Phó Thủ tướng kỳ vọng Trung tâm ICISE trở thành cầu nối, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong khu vực và trên thế giới đến Việt Nam.

Ngày 10/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình, tiến độ xử lý các đề xuất, kiến nghị của GS Trần Thanh Vân và Trung tâm ICISE về bảo đảm nguồn kinh phí ổn định cho các hội thảo khoa học quốc tế, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trẻ và đơn giản hóa thủ tục visa cho các nhà khoa học nước ngoài.

GS Trần Thanh Vân chia sẻ tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao tâm huyết và những đóng góp của GS Trần Thanh Vân, GS Lê Kim Ngọc đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn hai giáo sư tiếp tục phát huy uy tín, tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong nước với các đối tác quốc tế. Đồng thời, Trung tâm ICISE cần phát huy vai trò cầu nối, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong khu vực và trên thế giới đến Việt Nam thông qua các sự kiện, hội thảo chuyên sâu, từng bước phát triển mạng lưới chuyên gia.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát cơ sở pháp lý, kiện toàn tổ chức và xây dựng mô hình hoạt động phù hợp với quy mô, năng lực hiện nay của ICISE.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Trung tâm ICISE hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ 4 nhóm nghiên cứu, phấn đấu đầu năm 2027 các nhóm được tiếp cận nguồn kinh phí từ chương trình nghiên cứu cơ bản của Bộ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với việc đầu tư phòng thí nghiệm chuyên sâu dùng chung tại Trường Đại học Quy Nhơn, Phó Thủ tướng yêu cầu nhà trường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện đề án, phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học của các nhóm nghiên cứu và sinh viên.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu tổ chức "Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi" thành sự kiện thường niên, từng bước mở rộng quy mô, tăng cường kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục hỗ trợ ICISE và phối hợp xây dựng đề án phát triển Khu đô thị khoa học, hướng tới gắn kết hạ tầng nghiên cứu, hoạt động đào tạo và hợp tác khoa học.