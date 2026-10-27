Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu giảm giá điện, giảm thuế xăng dầu

Ngày 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện, trong đó yêu cầu rà soát phương án giảm giá bán lẻ điện và đánh giá khả năng giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Sau khi nghe báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Tài chính và ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng giao EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân.

Hình minh họa. Nguồn: EVN

Theo yêu cầu, phương án giảm giá điện dự kiến áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và các quy định liên quan. Việc này nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.

EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, rà soát và cho ý kiến đối với phương án. Bộ Công Thương chủ trì xem xét, bảo đảm tiến độ giảm giá điện từ ngày 1/11/2026; đồng thời kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với mặt hàng xăng, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%.

Phương án này dự kiến áp dụng trong cùng thời gian từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1/11/2026.