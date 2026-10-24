Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện pháp luật về phát triển, quản lý thiết bị bay không người lái

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 545/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban.

Theo Thông báo, trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh, an toàn hàng không cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, nguy cơ từ việc sử dụng thiết bị bay không người lái, các phương tiện bay khác và công nghệ cao có chiều hướng gia tăng, đòi hỏi tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan quán triệt nguyên tắc “phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trong mọi hoàn cảnh, điều kiện”; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và cơ chế phối hợp, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh.

Nghiên cứu xây dựng bản đồ số khu vực cấm bay, hạn chế bay

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển và quản lý thiết bị bay không người lái, tạo cơ sở pháp lý triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự đối với hoạt động liên quan đến các thiết bị này.

Đồng thời, sớm nghiên cứu, xây dựng bản đồ số về bảo đảm an ninh hàng không, thể hiện các khu vực cấm bay, hạn chế bay trên toàn quốc; hướng dẫn, phối hợp với địa phương và đơn vị quản lý, khai thác cảng hàng không công khai thông tin, tuyên truyền, cắm biển báo tại khu vực cấm bay.

Bộ Công an cũng được yêu cầu tăng cường điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thiết bị bay không người lái đe dọa hoặc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không; phối hợp với các cơ quan liên quan ưu tiên bố trí nguồn lực theo quy định để đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Đối với Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của thiết bị bay không người lái trong phạm vi quản lý, nhất là tại khu vực cấm bay, hạn chế bay; đồng thời nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng không nhân dân và các văn bản dưới luật có liên quan.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp rà soát, hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn, quy trình liên quan đến quản lý hoạt động bay dân dụng và bảo đảm an toàn hàng không; chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp phát hiện, cảnh báo và xử lý trường hợp thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cảng hàng không, sân bay.

Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất các tiêu chuẩn, giải pháp công nghệ phục vụ nhận diện, cảnh báo, ngăn chặn thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay.

Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác và linh kiện liên quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, nhập khẩu, vận chuyển trái phép.

Đối với các địa phương, UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái; công khai, cập nhật các khu vực cấm bay, hạn chế bay. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với Công an tỉnh, thành phố bố trí nguồn lực, kinh phí theo quy định để lắp đặt biển chỉ dẫn, biển cấm bay tại các khu vực liên quan.

Hoàn thành diễn tập ứng phó nguy cơ an ninh hàng không trong quý I/2027

Về nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi hàng không, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới”, được phê duyệt tại Quyết định số 1066/QĐ-TTg ngày 15/6/2026.

Các cơ quan liên quan có trách nhiệm triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; cải tiến quy trình phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hạ tầng và khắc phục những bất cập ảnh hưởng đến năng lực phục vụ hành khách, hàng hóa.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng phương án, tổ chức diễn tập phòng, chống bạo loạn, khủng bố, khẩn nguy an ninh hàng không; ứng phó với nguy cơ từ thiết bị bay không người lái đe dọa an ninh, an toàn hàng không và các tình huống bất ngờ, hoàn thành trong quý I/2027.

Đồng thời, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan liên quan hỗ trợ, chỉ đạo rà soát toàn diện phương án, điều kiện cần thiết để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất, tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ quy định.

UBND tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trước, trong và sau các sự kiện APEC 2027.

Bộ Công an, với vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không, được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ; tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời phối hợp xử lý.