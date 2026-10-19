Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối với Bệnh viện Phụ sản TW Cơ sở 2

Ngày 17/10, tại xã Kiều Phú, Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Lễ khai trương Cơ sở 2. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ tại buổi lễ .

Được định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện tiên tiến, hiện đại và nhân văn, Cơ sở 2 được đầu tư hệ thống hạ tầng cùng trang thiết bị phục vụ chẩn đoán, điều trị đồng bộ. Cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh nội trú, cơ cấu tổ chức gồm 17 khoa, 11 bộ phận, với 2.731 danh mục kỹ thuật được phê duyệt.

Thầy thuốc ND, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, những kết quả bước đầu cho thấy nhu cầu khám, chữa bệnh tại cơ sở mới, đồng thời mở ra điều kiện để Bệnh viện Phụ sản Trung ương mở rộng năng lực chuyên môn, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Thủ đô, các địa phương lân cận và người bệnh có nhu cầu điều trị chuyên sâu.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu khai trương Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 tại Hà Nội .

Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiên định phương châm "Hai cơ sở – Một đội ngũ – Một chuẩn mực chuyên môn", lấy sự thống nhất về chất lượng chuyên môn và quy trình chăm sóc làm nguyên tắc xuyên suốt. Theo mô hình vận hành "tuy hai mà một", người bệnh tại cơ sở 2 được tiếp cận đội ngũ chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và các cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao của Bệnh viện thông qua cơ chế luân phiên, phối hợp công tác giữa hai cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong suốt 71 năm qua đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của ngành y tế nước nhà.

Việc Cơ sở 2 được đầu tư chuyên sâu, hiện đại đưa vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, góp phần mở rộng năng lực khám, chữa bệnh, phát huy vai trò bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô, các địa phương lân cận và nhiều đối tượng bệnh nhân rất cần phải hỗ trợ y tế chuyên sâu trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham quan cơ sở vật chất Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 tại Hà Nội .

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bệnh viện Phụ sản Trung ương xác lập tầm nhìn đưa Cơ sở 2 trở thành hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại của khu vực ASEAN, từng bước đạt chuẩn quốc tế về quản trị, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu gắn với du lịch chăm sóc sức khỏe, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến y tế có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Để Cơ sở 2 hoạt động ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động; bảo đảm các điều kiện về nhân lực, cơ chế vận hành, chuyên môn và chất lượng dịch vụ. TP Hà Nội cần quan tâm phối hợp hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối và các dịch vụ thiết yếu, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận Bệnh viện, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống y tế của Thủ đô và khu vực.