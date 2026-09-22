Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn tất sắp xếp trường nghề trước ngày 1/10

Sáng 22/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình, tiến độ triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập.

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp của Bộ GDĐT, tính đến ngày 31/7/2026, cả nước có 313 cơ sở GDNN công lập, gồm 93 cơ sở thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 220 cơ sở thuộc địa phương.

Đến ngày 18/9/2026, toàn quốc còn 281 cơ sở GDNN công lập, trong đó 90 cơ sở thuộc bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 191 cơ sở thuộc địa phương. Như vậy, số cơ sở GDNN công lập đã giảm 33 cơ sở, tương đương khoảng 10,5% so với thời điểm ngày 31/7/2026.

Dự kiến đến ngày 1/10/2026, các bộ, ngành sẽ giữ lại 23 trường cao đẳng; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý; đồng thời sắp xếp để giảm 58 cơ sở GDNN ở địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Sắp xếp phải gắn với nhu cầu nhân lực

Sau khi nghe ý kiến của các bộ, cơ quan, địa phương, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận việc sắp xếp, tổ chức lại và chuyển giao cơ sở GDNN đang được triển khai tích cực. Một số bộ, ngành đã chủ động xây dựng, điều chỉnh phương án; một số địa phương đã hoàn tất thủ tục sáp nhập các cơ sở GDNN.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý đây mới là kết quả bước đầu. Một số nhiệm vụ còn chậm như hoàn thiện tiêu chí xác định cơ sở GDNN thuộc lĩnh vực đặc thù; dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia, nhu cầu thị trường lao động trong các lĩnh vực trọng yếu; thống nhất phương án chuyển giao cơ sở GDNN từ bộ, ngành về địa phương.

Phó Thủ tướng cho biết việc sắp xếp lại các cơ sở GDNN là cần thiết, cấp thiết và phải triển khai nhanh nhưng hết sức thận trọng, chắc chắn. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc sắp xếp lại các cơ sở GDNN là cần thiết, cấp thiết, phải triển khai nhanh nhưng hết sức thận trọng, chắc chắn. Mục tiêu không chỉ là giảm đầu mối mà phải gắn đào tạo nghề với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề.

Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng nguồn lực, chất lượng đào tạo và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Hoàn thành sắp xếp trước ngày 1/10

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí xác định cơ sở GDNN, cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc lĩnh vực đặc thù; tập trung thẩm định, xử lý dứt điểm hồ sơ đề án sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/10.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có cơ sở GDNN trực thuộc, cần khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp đối với từng cơ sở, xác định rõ phương án giữ nguyên, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển giao cho địa phương quản lý. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ để gửi Bộ GDĐT thẩm định đối với các trường hợp sáp nhập, giải thể; hồ sơ chuyển giao cơ sở GDNN về địa phương gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính được giao hướng dẫn xử lý tài sản, tài chính, tài sản công và kinh phí chuyển tiếp sau sắp xếp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

UBND các tỉnh, thành phố cần khẩn trương báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở GDNN công lập sau sắp xếp, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong tiếp nhận, chuyển giao, đồng thời bảo đảm hoạt động bình thường và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

"Tinh thần chung là quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, đạt cả về tỉ lệ và mục tiêu của việc sắp xếp lần này", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.