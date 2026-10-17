Phó thủ tướng yêu cầu giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2% với sản xuất, kinh doanh

Chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, diễn ra chiều 16/10 tại trụ sở Chính phủ, với sự tham dự của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các ngân hàng thương mại.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, ảnh hưởng đến chi phí vốn, hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân.

Trong khi đó, diễn biến thế giới phức tạp tạo áp lực lớn lên điều hành lãi suất, tỷ giá và lạm phát, nợ xấu và rủi ro ngân hàng còn tiềm ẩn.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu giảm lãi suất cho vay 1,5-2%. Ảnh: VGP

Phó thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thời gian qua, sớm có biện pháp giảm lãi suất cho vay. Theo đó, lãi suất cho vay cần giảm từ 1,5-2% với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

"Thống đốc trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về hiệu quả các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay và bảo đảm thanh khoản cho các ngân hàng", Phó thủ tướng giao.

Các tổ chức tín dụng phải tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm lãi suất cho vay và công khai, minh bạch lãi suất theo quy định. Ngân hàng Nhà nước được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo về giảm lãi suất hoặc cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng yêu cầu hướng dòng vốn tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu thực hiện tái cấp vốn với lãi suất hợp lý cho các ngân hàng tham gia chương trình.

Phó thủ tướng cũng chỉ đạo kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu, đặc biệt là nợ xấu bất động sản; đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý tình trạng sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng hoạt động ngân hàng.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 8 là 10,7%, cao hơn tháng trước 0,2 điểm phần trăm. Mức này tăng khoảng 3 điểm phần trăm so với lãi suất của các khoản vay giải ngân cách đây một năm. Các ngân hàng quốc doanh như BIDV, Vietcombank công bố lãi suất cho vay bình quân khoảng 7,4-7,6%, trong khi tại một số nhà băng tư nhân như Eximbank, KienlongBank, MBV dao động 8,4-9,5%. Tuy nhiên, thực tế cao hơn đáng kể. Nhóm Big4 hiện cho vay với lãi suất dao động 9-10,5%, còn ở nhà băng tư nhân có thể đến 12%. Mức thực tế phụ thuộc nhiều yếu tố như thời hạn, mục đích vay, tài sản thế chấp, lịch sử tín dụng.