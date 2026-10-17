Phó thủ tướng yêu cầu giảm lãi suất cho vay 1,5-2%

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắngbiểu dương sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tàichính trong thời gian qua, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ môvà bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cho vay hiệnvẫn ở mức cao, gây ảnh hưởng đáng kể đến chi phí vốn, khả năng tiếp cận tíndụng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi rủi ro nợ xấu vẫn tiềmẩn phức tạp.

Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN chỉ đạo tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâmvà Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chủ trì phốihợp điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ vớichính sách tài khóa nhằm kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, duy trì ổn địnhvĩ mô và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai chữ số. Các đơn vị liênquan cần khẩn trương triển khai thực chất giải pháp giảm mặt bằng lãi suất chovay từ 1,5 đến 2% đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và ưu tiên, đồngthời kiểm soát chặt chẽ nợ xấu và tái cấp vốn với lãi suất hợp lý cho các ngânhàng tham gia chương trình nhà ở xã hội.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trực tiếp chỉ đạo,chịu trách nhiệm về hiệu quả các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, bảo đảmthanh khoản cho các ngân hàng thương mại và hướng dòng vốn tín dụng vào sảnxuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước cũng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra đểkịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạohoặc có hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh. Song song đó, các cơ quanchức năng cần siết chặt kiểm soát rủi ro tín dụng tại các lĩnh vực tiềm ẩn nguycơ cao như bất động sản, đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng yếu kém,nhận diện và xử lý triệt để tình trạng sân sau, sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thaotúng ngân hàng.

Về phía các tổ chức tín dụng, Phó Thủ tướng yêu cầu chấphành nghiêm các quy định về lãi suất, an toàn hoạt động và công khai minh bạchthông tin. Các ngân hàng phải tích cực tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổisố, nâng cao năng lực tài chính và quản trị rủi ro để tạo dư địa giảm lãi suấtcho vay, đồng thời tuân thủ chặt chẽ quy định về cấp tín dụng và giao dịch vớingười có liên quan.