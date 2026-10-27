Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, sân bay tại Quảng Trị

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 553 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị, hôm 21/10. (Ảnh: chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài và tài sản công dôi dư để khơi thông nguồn lực cho phát triển; tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý các dự án vướng mắc do kết luận thanh tra để giải quyết.

Nêu định hướng phát triển Quảng Trị thành Trung tâm năng lượng gắn với chuỗi giá trị công nghiệp, Phó Thủ tướng lưu ý địa phương tận dụng lợi thế nguồn năng lượng lớn để thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ kỹ thuật.

Quảng Trị cần phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vận hành ổn định Tổ máy 1 và Tổ máy 2. Tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ dự án LNG Quảng Trạch II; khởi công dự án LNG Quảng Trạch III và cụm công trình 500 kV Lao Bảo - Quảng Trị 2 trong tháng 12/2026.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Quảng Trị phối hợp với Bộ Công Thương điều chỉnh danh mục ưu tiên hoàn thiện phương án đấu nối đường truyền tải khi rà soát Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh); tháo gỡ vướng mắc hợp đồng mua bán điện (PPA) cho các dự án thủy điện, điện gió và hoàn thành ký kết hiệp định mua bán điện từ Lào.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, trong đó tập trung thu hút các dự án thứ cấp vào Khu công nghiệp Quảng Trị, liên kết nguồn hàng quá cảnh từ Lào và Đông Bắc Thái Lan để tạo nguồn hàng ổn định cho Cảng Mỹ Thủy và Cảng Hòn La.

“Phấn đấu đưa Dự án Cảng hàng không Quảng Trị vào vận hành giai đoạn 1 trong quý I/2027. Chủ động nghiên cứu các cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị để đề xuất mô hình phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh”, kết luận nêu rõ.

Song song với đó, tỉnh Quảng Trị cần đột phá phát triển du lịch, phát huy lợi thế kết nối Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống di tích lịch sử cách mạng, tâm linh, biển đảo để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Tỉnh tập trung thúc đẩy các dự án du lịch lớn như Quần thể núi U Bò - hồ Thác Chuối; chú trọng nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị nhân rộng cơ chế “Luồng xanh” trong thủ tục hành chính. Theo đó, tỉnh đẩy mạnh thực hiện thí điểm cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%”, rà soát các thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, nhằm giảm thực chất tối thiểu 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực giáo dục, tỉnh được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, nghiệm thu và đưa 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới thuộc giai đoạn 1 vào vận hành ổn định trước ngày 30/11. Với 11 trường thuộc giai đoạn 2, cần đẩy nhanh các thủ tục và tiến độ xây dựng, bảo đảm bàn giao, đưa vào sử dụng trước năm học 2027-2028.

Trên cơ sở kết quả 9 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị hoàn thiện kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm để đạt mục tiêu đề ra; lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc từng ngành, từng dự án, từng địa bàn.