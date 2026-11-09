Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá tác động của giảm thuế xăng, dầu, giá điện

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sáng 9/11, Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo điều hành giá với các địa phương nhằm đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026; dự báo tình hình, xây dựng kịch bản điều hành những tháng còn lại của năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

CPI của Nghệ An thấp hơn cả nước

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 của cả nước tăng 0,2% so với tháng trước. Giá xăng, dầu trong nước tăng theo diễn biến thị trường nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chủ yếu. Tính chung 10 tháng, CPI cả nước tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại Nghệ An, CPI bình quân 10 tháng tăng 4,17%, thấp hơn 0,4% so với mức tăng chung cả nước. Riêng tháng 10, chỉ số này tăng 0,04% so với tháng trước.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong hai tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh thường tăng cao, tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá. Biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu và hàng hóa chiến lược trên thị trường thế giới cũng có thể tác động đến CPI.

Ở chiều ngược lại, Chính phủ triển khai chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng xuống 0% và giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026, góp phần hạ chi phí đầu vào.

Bộ Tài chính ước tính hai chính sách này có thể giúp CPI tháng 11 giảm khoảng 0,5% so với tháng trước, CPI bình quân năm giảm khoảng 0,08%.

Bên cạnh đó, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đến hết năm 2026, cùng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và giảm giá thành sản phẩm.

Bộ Tài chính cập nhật kịch bản CPI bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5-4,7%.

Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng biểu dương 20 địa phương đã nỗ lực kiểm soát CPI dưới mức 4,5%, thấp hơn ngưỡng mục tiêu Quốc hội đề ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu chính tại Trụ sở Chính phủ và các đại biểu theo dõi tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Về nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là các mặt hàng có quy mô lớn và những yếu tố đầu vào thiết yếu; kịp thời đánh giá tác động đến mặt bằng giá, chủ động phương án ứng phó với biến động bất thường.

Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan quản lý đánh giá kỹ sự cần thiết, thời điểm và mức độ điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với mục tiêu kiểm soát CPI và khả năng chi trả của người dân. Tinh thần của Chính phủ là giữ ổn định giá các mặt hàng, hàng hóa và dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đánh giá tác động của chính sách giảm thuế xăng, dầu, giảm giá điện đến chi phí đầu vào và giá bán hàng hóa, dịch vụ.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng phương án cân đối cung cầu, tổ chức dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, triển khai chương trình bình ổn thị trường và kết nối cung cầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm, Tết Nguyên đán 2027.

Các địa phương đồng thời tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, tập trung vào mặt hàng thiết yếu và các dịch vụ vận tải, ăn uống, lưu trú; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và tăng giá bất hợp lý.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Về vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương giám sát nguồn cung, tình hình khai thác, vận chuyển; kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng phù hợp với diễn biến thị trường, phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với những địa phương có CPI tăng cao hơn mức bình quân cả nước, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phân tích nguyên nhân, xác định các nhóm hàng hóa, dịch vụ đóng góp chủ yếu vào mức tăng giá để có giải pháp điều hành phù hợp, kiểm soát CPI gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.