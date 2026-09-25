Phó Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải là trường sư phạm

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ GD&ĐT chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải là trường sư phạm, kém chất lượng. Ảnh: T.L

Về nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm và phát triển các trường sư phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải là trường sư phạm, kém chất lượng; tập trung nguồn lực phát triển một số trường đại học sư phạm trọng điểm với các tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng và được đầu tư bài bản, vượt trội; bảo đảm các trường sư phạm trọng điểm phải phát triển trên 3 trụ cột: Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Chuyển giao công nghệ.

Rà soát, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên, áp dụng chung, có tính bắt buộc cho toàn bộ hệ thống để xóa bỏ sự chênh lệch chất lượng giữa các cơ sở đào tạo sư phạm; bảo đảm sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng thực chất yêu cầu nghề nghiệp; đặc biệt chú trọng: Phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm và liêm chính nghề nghiệp; Năng lực chuyên môn, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; Kỹ năng quản lý lớp học, tâm lý học sinh; Năng lực số, ứng dụng AI; Tăng mạnh thời lượng, chất lượng thực hành sư phạm.

Đổi mới cơ chế tuyển sinh, trong đó bổ sung cơ chế đánh giá năng lực nghề nghiệp, yếu tố tâm lý sư phạm ngay từ đầu vào; cải tiến cơ chế kiểm định, bảo đảm thực chất, đo lường được tác động thực tế đối với đầu ra và khả năng thích ứng của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Siết chặt đánh giá đầu ra, lấy năng lực thực tế của sinh viên sau tốt nghiệp làm một tiêu chí đánh giá cơ sở đào tạo, không chỉ dựa vào số lượng tiến sĩ, số chương trình được kiểm định hoặc các tiêu chí liên quan khác.

Rà soát, đổi mới cơ chế bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bảo đảm gọn nhẹ, linh hoạt, chất lượng, chuẩn mực để thu hút nhân lực chất lượng cao từ các ngành, lĩnh vực khác tham gia giảng dạy.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát toàn diện, đề xuất, kiến nghị về cơ chế tài chính đối với các trường sư phạm, làm rõ những bất cập, vướng mắc về học phí, ngân sách nhà nước hỗ trợ, tự chủ tài chính, chính sách tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ, thu nhập giảng viên, đầu tư nghiên cứu để có giải pháp, kiến nghị, đề xuất cụ thể, phù hợp theo hướng: Bảo đảm nguồn lực cho nhiệm vụ đào tạo giáo viên; Tạo điều kiện thu hút, giữ giảng viên chất lượng cao; Gắn đầu tư ngân sách nhà nước với kết quả, chất lượng đào tạo; Tập trung đầu tư cho các cơ sở và nhiệm vụ trọng điểm, không phân bổ bình quân; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2026.

Bộ GD&ĐT tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ sở đào tạo sư phạm xây dựng danh mục đầu tư trọng điểm về khoa học, công nghệ, ưu tiên phòng thí nghiệm, hạ tầng dùng chung và các nhiệm vụ nghiên cứu có sản phẩm chuyển giao trực tiếp cho các cơ sở giáo dục đào tạo.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tập trung xây dựng Đề án Phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm; trong đó xác định cụ thể số lượng cơ sở đầu tư trọng điểm, các dự án, công trình, phòng thí nghiệm, tổng mức đầu tư và nguồn vốn, cơ chế tài chính, các chính sách để phát triển đội ngũ giảng viên, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành; trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2026.

Bộ Nội vụ phối hợp Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp và đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ giảng viên trực tiếp đào tạo giáo viên, bảo đảm tương xứng với vai trò "đào tạo người thầy".

Bộ Tài chính phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án đổi mới cơ chế tài chính đối với các trường sư phạm; nghiên cứu, bổ sung chính sách tín dụng sinh viên cho sinh viên sư phạm và đổi mới cơ chế tài chính, chi ngân sách nhà nước đối với các trường sư phạm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các trường đại học sư phạm, cơ sở đào tạo giáo viên chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương xác định nhu cầu; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo đơn đặt hàng chuyển mạnh từ tư duy "đào tạo những gì có thể đào tạo" sang "đào tạo theo nhu cầu của hệ thống giáo dục, địa phương và xã hội"; trong đó ưu tiên các môn học, cấp học, địa bàn đang thiếu kéo dài và khó tuyển dụng; đồng thời gắn đào tạo với đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, chuyển đổi số, dạy và học các môn STEM, ngoại ngữ và các yêu cầu mới của giáo dục phổ thông; rà soát, cập nhật đồng bộ giữa Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình đào tạo sư phạm.