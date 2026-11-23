Theo văn bản số 12064/VPCP-CN ngày 22/11 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao các địa phương đã chủ động rà soát, điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu giữa các tỉnh, thành phố để phục vụ thi công dự án trọng điểm, dự án đầu tư công (Dự án).

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Ông yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục thực hiện Phương án rà soát, điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố để phục vụ thi công các Dự án theo các Công văn số 10744/VPCP-CN ngày 21/10/2026 và số 10933/VPCP-CN ngày 27/10/2026 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện nghiêm theo Quyết định 2800/QĐ-BCT ngày 24/10/2026 của Bộ Công Thương về phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố.

Các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và nguồn cung vật liệu cho các Dự án, đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc cho Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Công Thương được giao tổ chức sớm các đoàn kiểm tra, trực tiếp làm việc với địa phương trong quá trình thực hiện, bảo đảm khả thi, hiệu quả. Kết quả phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/11/2026.

Theo phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (Phương án) của Bộ Công Thương, các địa phương được chia thành ba nhóm: 18 tỉnh, thành phố có khả năng tự bảo đảm và cung cấp vật liệu cho nơi khác; 10 địa phương có thể tự cân đối sau khi nâng công suất, mở rộng, khai thác xuống sâu hoặc cấp mới mỏ; 6 địa phương cần được hỗ trợ từ nơi khác.

Trong nhóm cần hỗ trợ, Hà Nội thiếu 272,25 triệu m³ đá xây dựng, 320,19 triệu m³ cát và 243,88 triệu m³ đất san lấp.

Nguồn đá được đề xuất cung cấp từ Ninh Bình (50 triệu m³), Phú Thọ (100 triệu m³), Thái Nguyên (50 triệu m³), Tuyên Quang (22 triệu m³), Thanh Hóa (30 triệu m³) và Nghệ An (20,25 triệu m³).

Với đất san lấp, Hà Nội dự kiến tiếp nhận từ Phú Thọ (70 triệu m³), Bắc Ninh (60 triệu m³), Ninh Bình (60 triệu m³), Thái Nguyên (34 triệu m³) và Tuyên Quang (20 triệu m³). Riêng nguồn cát, thành phố dự kiến tận dụng vật liệu thu hồi từ dự án nạo vét lòng dẫn, cải thiện khả năng thoát lũ và bảo đảm giao thông thủy nội địa sông Hồng đoạn qua thành phố.

Tại Tây Ninh, nhu cầu hỗ trợ là 15,6 triệu m³ cát san lấp cho các dự án Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh và cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Trước mắt, Vĩnh Long và Đồng Tháp mỗi tỉnh cung cấp 2 triệu m³.

Cà Mau cần 22,1 triệu m³ đá xây dựng và 20,7 triệu m³ cát san lấp cho bốn dự án trọng điểm quốc gia, gồm các tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi, đường nối ra cảng Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Nguồn đá dự kiến được cung cấp từ TP Hồ Chí Minh (10,5 triệu m³), Đồng Nai (10,5 triệu m³) và An Giang (1,1 triệu m³). Nguồn cát đến từ Cần Thơ (17,2 triệu m³), Đồng Tháp (2,3 triệu m³) và Vĩnh Long (1,2 triệu m³).

Phương án điều phối ưu tiên huy động vật liệu từ các khu vực khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản nhóm IV đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Ngoài ra, ưu tiên huy động từ các khu vực thu hồi khoáng sản theo giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản còn hiệu lực có khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được phép thu hồi từ 100.000 m³ trở lên.

Ngoài ra, nguồn vật liệu được huy động còn gồm các khu vực khoáng sản đã được cấp phép thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản và các nguồn vật liệu hợp pháp khác, trên cơ sở tổ chức, cá nhân có quyền khai thác, sở hữu có văn bản đồng ý tham gia và các khu vực khoáng sản đã được điều tra, đánh giá tiềm năng, khảo sát, đánh giá thông tin chung hoặc thăm dò nhưng chưa cấp phép.

Về nguyên tắc điều phối, ưu tiên theo thứ tự: công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm quốc gia; công trình, dự án khẩn cấp, cấp bách, phòng, chống thiên tai; các công trình, dự án khác quy định tại khoản 1a Điều 55 của Luật Địa chất và khoáng sản.

Ưu tiên nguồn vật liệu có cự ly, phương thức vận chuyển hợp lý; khuyến khích sử dụng vật liệu thay thế đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đất đá thải mỏ, cát biển theo quy định.

Khối lượng điều phối nêu trên là mức tối thiểu các địa phương cung cấp phải bảo đảm trong giai đoạn 2026-2030, đã bao gồm cả khối lượng đã được cấp phép hoặc đang cung ứng cho các dự án tại địa phương tiếp nhận.

Trường hợp không bảo đảm khối lượng được giao, địa phương cung cấp phải báo cáo Bộ Công Thương trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi xác định nguyên nhân, đồng thời đề xuất nguồn thay thế để Bộ Công Thương điều chỉnh phương án hoặc báo cáo Thủ tướng.