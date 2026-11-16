Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo về quy định bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm

Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và tổng hợp các ý kiến xác đáng của các cơ quan của Quốc hội và các bộ, cơ quan tại cuộc họp.

Bộ cũng cần báo cáo giải trình làm rõ đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các ý kiến thành viên Chính phủ.

Phó Thủ tướng lưu ý tuyệt đối không để xảy ra trục lợi chính sách và đặt ra một số yêu cầu cụ thể.

Phó Thủ Tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, ý kiến thành viên Chính phủ về các dự luật chiều 15/11. Ảnh: Chính phủ

Với Luật Kinh doanh bất động sản, Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo rõ các nội dung Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo, trong đó lưu ý việc chuyển nhượng dự án; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; quỹ đất thanh toán cho dự án BT; chuyển nhượng hợp đồng; khoản 5% giá trị thanh toán còn lại của người mua.

Với Luật Nhà ở, Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo các nội dung: Sở hữu nhà ở của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; việc lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về khu vực người nước ngoài được sở hữu nhà ở; nghĩa vụ nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại; bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm; ưu đãi nhà ở cho thuê không bằng vốn Nhà nước; tỷ lệ sở hữu căn hộ của người nước ngoài (30%); nhà ở tái định cư; quy định về công chứng.

Bộ Tư pháp đối chiếu 3 dự thảo luật, làm rõ các điều khoản đã thống nhất, chưa thống nhất và phương án xử lý. Luật Đất đai đến nay cơ bản đã thống nhất, là cơ sở để rà soát hai dự án luật còn lại. Bộ phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét chỉ đạo, không để phát sinh khó khăn, vướng mắc sau khi các dự án luật được Quốc hội thông qua.

Tại phiên họp chiều qua về tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, ý kiến thành viên Chính phủ, Bộ Xây dựng đã báo cáo phương án chỉ cho phép bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm cho người thuộc đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, giá bán do các bên thỏa thuận.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ủng hộ phương án này nhằm bảo đảm mục tiêu chính sách, hạn chế nguy cơ lợi dụng chính sách.

Về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết đã chỉnh lý dự thảo luật theo hướng chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai trước khi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án.

Luật hiện hành cho phép sau 5 năm, chủ sở hữu loại nhà ở này được chuyển nhượng cho người có nhu cầu theo cơ chế thị trường, không giới hạn đối tượng mua lại.