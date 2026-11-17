Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo rõ quy định bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm. ﻿Ảnh: Địa ốc Thành phố Hoàng Gia

Bảo đảm tính thống nhất giữa các luật

Mới đây (ngày 15/11/2026), Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 586/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, ý kiến Thành viên Chính phủ về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).

Tại thông báo kết luận, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và tổng hợp các ý kiến xác đáng của các cơ quan của Quốc hội và các bộ, cơ quan tại cuộc họp; báo cáo giải trình làm rõ đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 11722/VPCP-CN, số 11723/VPCP-CN ngày 14/11/2026 và các ý kiến Thành viên Chính phủ, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, các Kết luận của Bộ Chính trị.

Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất giữa các luật (các quy định có tính chất chuyên ngành thì phải được quy định, sửa đổi tại các Luật tương ứng như: Luật thuế, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư...).

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về tiến độ, nội dung, chất lượng dự thảo Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 191/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/5/2026.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra trục lợi chính sách theo tinh thần tại Quyết định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật và Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ Xây dựng chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ và chỉnh lý dự thảo hai dự án Luật này, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, để kịp thời trình Quốc hội.

Không để phát sinh khó khăn, vướng mắc sau khi các dự án Luật được Quốc hội thông qua

Về một số yêu cầu cụ thể, đối với Luật Kinh doanh bất động sản, Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo rõ các nội dung Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 11723/VPCP-CN ngày 14/11/2026 và các ý kiến của Thành viên Chính phủ, trong đó lưu ý các nội dung sau: Chuyển nhượng dự án; Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Quỹ đất thanh toán cho dự án BT; Chuyển nhượng hợp đồng; Khoản 5% giá trị thanh toán còn lại của người mua.

Đối với Luật Nhà ở, Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo rõ các nội dung Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 11722/VPCP-CN ngày 14/11/2026 và các ý kiến của Thành viên Chính phủ, trong đó lưu ý các nội dung sau: Sở hữu nhà ở của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Việc lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về khu vực người nước ngoài được sở hữu nhà ở; Nghĩa vụ nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại; Bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm; Ưu đãi nhà ở cho thuê không bằng vốn Nhà nước; Tỷ lệ sở hữu căn hộ của người nước ngoài (30%); Nhà ở tái định cư; Quy định về công chứng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương rà soát các luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và các luật khác có liên quan.

Đồng thời, đối chiếu ba dự thảo Luật, làm rõ các điều khoản đã thống nhất, chưa thống nhất và phương án xử lý, trong đó Luật Đất đai đến nay cơ bản đã thống nhất, là cơ sở để rà soát hai dự án luật còn lại; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo, không để phát sinh khó khăn, vướng mắc sau khi các dự án Luật được Quốc hội thông qua...