Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt kết quả tốt

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính chung 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP quý III ước tăng 13,83%, xếp thứ 3 cả nước. Tính chung 9 tháng đầu năm, GRDP ước tăng 11,81%, vượt kịch bản đề ra (11,75%) và đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 20,16% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) ước đạt 2,39 triệu tỷ đồng, tăng 16,89%. Tổng vốn thu hút đầu tư quy đổi đạt hơn 18,74 tỷ USD (vốn FDI đứng thứ 4 cả nước).

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục bứt phá với tổng giá trị 9 tháng ước đạt 177,8 tỷ USD, dẫn đầu cả nước; trong đó xuất khẩu đạt 87,5 tỷ USD, tăng 30,53% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đạt 91,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, vươn lên xếp thứ 1/34 tỉnh, thành phố. Thành phố cũng đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Bên cạnh đó, thành phố đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và các đơn vị sự nghiệp công lập, mạng lưới giáo dục; triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phát triển nhà ở cho thuê/nhà lưu trú công nhân và các hoạt động văn hóa - du lịch tiêu biểu.

Kiến nghị tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị địa phương.

Về công tác quy hoạch, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh phản ánh những vướng mắc thực tế khi áp dụng các tiêu chí chung về quy mô diện tích và ranh giới tự nhiên theo quy định hiện hành, đồng thời đề xuất xem xét điều chỉnh cơ chế, tiêu chí phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương nhằm tạo thuận lợi cho việc cụ thể hóa các quy định phát triển đô thị.

Về chỉ tiêu phát triển kinh tế, thành phố thể hiện quyết tâm cao, chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, tập trung thúc đẩy các ngành kinh tế chủ lực và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư công, chi phí vật liệu xây dựng và cơ chế triển khai dự án, qua đó kiến nghị Trung ương sớm ban hành các chính sách tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp và khơi thông nguồn lực để thúc đẩy phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Để tạo điều kiện phát triển xứng tầm không gian đô thị trực thuộc Trung ương và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thành phố Bắc Ninh kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cho phép thành phố áp dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt theo Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16.

Xem xét ban hành các cơ chế hỗ trợ ưu đãi nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động cho các doanh nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo tăng cường phụ tải điện nhằm đáp ứng kịp thời, ổn định cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Tạo điều kiện thuận lợi và mở rộng nguồn vốn vay ưu đãi giúp người dân dễ dàng tiếp cận để mua nhà ở xã hội.

Các thành viên Đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành đã trao đổi, tháo gỡ và làm rõ hướng xử lý đối với các nhóm kiến nghị của thành phố về quy hoạch và phát triển đô thị, cơ chế tài chính, ngân sách; văn hóa, thể thao và du lịch; nông nghiệp và môi trường, xây dựng và nhà ở xã hội; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; nội vụ và lao động nước ngoài; y tế.

Tập trung dồn lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả kinh tế - xã hội toàn diện của thành phố Bắc Ninh trong 9 tháng đầu năm 2026, khẳng định thành phố là trung tâm công nghiệp chiến lược hàng đầu và có đầy đủ các yếu tố nền tảng để đảm nhận vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới mô hình tăng trưởng của quốc gia.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị thành phố Bắc Ninh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm đổi mới mô hình tăng trưởng bằng cách chuyển dịch từ thu hút đầu tư số lượng sang chất lượng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, vi mạch bán dẫn và kinh tế số nhằm nâng cao giá trị gia tăng nội địa. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, hoàn thiện hệ sinh thái cảng thông minh, kết nối giao thông vùng kết hợp phát triển các đô thị sinh thái và dịch vụ cao cấp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc

Bên cạnh việc duy trì năng lực công nghiệp nền tảng và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, Bắc Ninh cần chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với chế biến sâu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Kinh Bắc để thúc đẩy du lịch và dịch vụ. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện thể chế, cơ chế đặc thù, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục hành chính, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút hiệu quả dòng vốn FDI và bảo đảm các tiêu chí phát triển bền vững, an ninh trật tự.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng giao các bộ, ngành Trung ương tiếp thu các ý kiến đề xuất của thành phố Bắc Ninh; phối hợp nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Phó Thủ tướng cùng đại diện các bộ, ngành đối với sự phát triển của địa phương. Đồng chí khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện các đề án và giải pháp phát triển.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh cho biết, dù kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng đạt nhiều kết quả tích cực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vẫn sẽ quyết tâm trong việc phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đồng chí cũng mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn, cân đối ngân sách và đầu tư nguồn lực cho hạ tầng, trang thiết bị.