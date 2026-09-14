Phó Thủ tướng: Xử lý vi phạm không giữ khoảng cách cần có lộ trình

Thông báo kết luận nêu rõ, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, các lực lượng thường xuyên yêu cầu, vận động người điều khiển phương tiện giao thông phải chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước liền kề; đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm, gây mất an toàn và tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các quy định về khoảng cách an toàn, nhất là xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện không tuân thủ quy định khoảng cách an toàn còn một số hạn chế.

Ảnh: Hoàng Anh

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu, vận động người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Trong đó, cần vận động người dân tự giác giữ khoảng cách an toàn với xe lưu thông liền kề phía trước nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, đặc biệt là khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ KH-CN và các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ.

Một nhiệm vụ được Phó Thủ tướng giao là nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024 bảo đảm đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, nhất là đường cao tốc.

Phó Thủ tướng lưu ý cần quy định về khoảng cách an toàn phải phù hợp đối với tốc độ, điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác.

Trước mắt, Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan đặt biển báo đối với đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn trên đường cao tốc để người điều khiển phương tiện biết, chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công an đưa vào giáo trình đào tạo cấp giấy phép lái xe các nội dung, tình huống liên quan theo quy định của pháp luật; trong đó có tình huống bảo đảm khoảng cách khi tham gia giao thông trên cao tốc an toàn.

Phó Thủ tướng cho rằng việc xử lý vi phạm phải có lộ trình phù hợp, kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông; đồng thời phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi triển khai.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo không gây ùn tắc và xung đột giao thông trong quá trình triển khai các hoạt động xử phạt, nhất là trong các dịp lễ, tết khi mật độ phương tiện tăng cao.