Phó Thủ tướng: Xử lý nhà thầu sân bay Long Thành không đáp ứng yêu cầu tiến độ

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tại buổi kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn TPHCM và TP Đồng Nai.

Theo chủ trương đầu tư dự án được Quốc hội thông qua, dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026.

Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, rất nặng nề, nhiều thách thức khi khối lượng công việc còn lại lớn, thời gian còn lại không nhiều, dự án đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về nguồn nhân lực, công tác thanh toán, thiếu nguyên vật liệu và giá cả tăng cao...

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan chuyển sang trạng thái nước rút, tăng tốc; tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục đường găng, khối lượng còn lại lớn.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành hôm 4/10. Ảnh: Hoàng Anh

Phó Thủ tướng lưu ý kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng ngày, từng công việc, hạng mục, gói thầu; không chủ quan, không lùi tiến độ, không chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm; việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định, xử lý ngay. Nếu việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, không để ách tắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

Đối với dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) rà soát ngay toàn bộ khối lượng công việc còn lại của các gói thầu, đặc biệt tại các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, là đường găng của dự án; lập tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục, làm cơ sở theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trong năm 2026.

Trên cơ sở tiến độ thi công chi tiết, yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính; tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, nhất là tại các gói thầu đường găng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân lực, thiết bị, tài chính và tiến độ; trường hợp cần thiết, xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện phải tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng.

Phó Thủ tướng quán triệt dự án là cảng hàng không quốc tế, yếu tố an toàn, tiện ích cho người sử dụng là tiêu chí quan trọng hàng đầu.

Chủ tịch, Tổng giám đốc ACV phải chủ động xử lý ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền, trong đó ACV và các nhà thầu thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thanh toán.

ACV phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng để kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật chuyên ngành hàng không trước khi đưa dự án vào vận hành khai thác...

UBND TPHCM và Đồng Nai huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án để tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền về giải phóng mặt bằng, vật liệu, cấp điện, cấp nước...

Hai địa phương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công an xây dựng phương án tổ chức giao thông khi đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác; bảo đảm kết nối thuận lợi giữa sân bay với TPHCM, các đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các tỉnh, thành phố trong vùng.

Trong đó, kết nối giao thông bằng đường sắt là giải pháp quan trọng để tăng cường kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM, Đồng Nai tới sân bay Long Thành, cần sớm nghiên cứu, triển khai thực hiện.