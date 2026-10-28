Phó thủ tướng: Xem xét giảm giá điện và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện diễn ra vào chiều 27/10, sau khi nghe báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Tài chính và ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa ra chỉ đạo về việc rà soát phương án giảm giá điện và xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội.

Phó thủ tướng yêu cầu khẩn trương xem xét giảm giá điện và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng.

Cụ thể, đối với giá điện, Phó thủ tướng yêu cầu EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Việc xây dựng và thực hiện phương án phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và các quy định pháp luật liên quan. EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, rà soát và cho ý kiến đối với phương án đề xuất.

Bộ Công Thương được giao chủ trì xem xét phương án giá bán lẻ điện bình quân của EVN, bảo đảm tiến độ giảm giá điện từ ngày 1/11/2026. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Bộ Công Thương phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với chính sách thuế xăng dầu, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền thực hiện, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0%.

Phương án giảm thuế dự kiến áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1/11/2026.

Các yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ xem xét các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện, hướng tới hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thông qua các giải pháp về giá điện và chính sách thuế đối với xăng.