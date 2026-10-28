Phó Thủ tướng: Xây dựng vị trí việc làm là nhiệm vụ cấp bách

Ngày 28/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, GRDP toàn vùng tăng 9,43%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (9,01%). Dù mức đóng góp vào GDP cả nước chưa cao, kết quả này cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của các tỉnh trong điều kiện đặc thù của vùng trung du và miền núi phía bắc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: VGP

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng chỉ rõ tăng trưởng kinh tế của vùng chưa đạt kịch bản đề ra, mức độ phát triển giữa các địa phương còn phân hóa. Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng là những địa phương chịu áp lực lớn trong quý IV/2026.

Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa được tái cấu trúc mạnh mẽ, trong khi quá trình chuyển sang các động lực tăng trưởng mới còn chậm.

Đề cập đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là mệnh lệnh chính trị quan trọng, đòi hỏi các địa phương quyết tâm thực hiện, dù khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn.

Các tỉnh cần rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng đến từng tháng, từng tuần, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn, dự án và công việc. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người thực hiện, trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt theo tinh thần "6 rõ".

Xác định số lượng biên chế phù hợp

Phó Thủ tướng lưu ý phải kiểm soát lạm phát đồng thời với thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ số giá tiêu dùng tại một số địa phương đang ở mức cao, do đó cần theo dõi chặt chẽ, không để ảnh hưởng đến an sinh xã hội và đời sống người dân.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, cần tập trung xử lý dứt điểm để khơi thông nguồn lực. Toàn vùng hiện còn 178 dự án tồn đọng, quy mô khoảng 72.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực cần được đưa trở lại nền kinh tế, tạo thêm động lực cho sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng yêu cầu kiên định mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Những dự án không có khả năng giải ngân cần được rà soát, kiên quyết điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng thực hiện ngay, bảo đảm sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thực hiện nghiêm Kết luận 76 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch 221 của Chính phủ, trong đó xác định xây dựng vị trí việc làm là nhiệm vụ cấp bách.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc xây dựng vị trí việc làm hiện nay không thể chỉ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền như trước đây, mà phải tính đến yêu cầu phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy mô dân số, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của từng địa phương.

Do đó, các tỉnh cần nghiên cứu, tính toán cụ thể, xây dựng bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực rõ ràng, làm cơ sở xác định số lượng biên chế phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch của Chính phủ.