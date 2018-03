Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Bám sát kịch bản tăng CPI ở mức 3,55%

'Nếu làm tốt thì mục tiêu đặt ra là vừa ổn định vĩ mô, vừa giải quyết giá dịch vụ sự nghiệp công, kiểm soát được lạm phát trong mức chỉ tiêu Quốc hội giao là trong tầm tay của Chính phủ', Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Điều hành giá (Ban chỉ đạo) khẳng định tại phiên họp sáng 27/3.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Điều hành giá của Chính phủ chủ trì Phiên họp đánh giá kết quả thực hiện công tác điều hành giá quý I năm 2018; kiến nghị biện pháp điều hành giá những tháng còn lại của năm 2018. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

CPI bình quân tăng 2,82% so với cùng kỳ

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho thấy, mặt bằng giá cả thị trường trong quý I/2018 biến động theo hướng tăng tương đối cao trong hai tháng đầu năm và giảm trong tháng tiếp theo, phản ánh đúng quy luật tiêu dùng hàng năm giá thường tăng cao vào tháng Tết và giảm trở lại sau Tết. Theo Cục trưởng Cục quản lý giá Bộ Tài chính Nguyễn Anh Tuấn, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 3/2018 không tăng như 2 tháng đầu năm mà dự kiến giảm 0,28% so với tháng trước đó. Còn so với cùng kỳ năm 2017 thì CPI tháng 3 tăng 2,65%. Như vậy, tổng hợp số liệu 3 tháng đầu năm, CPI bình quân tăng 2,82% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguyên nhân chủ yếu làm tăng CPI quý I/2018 là do biến động cung cầu trên thị trường (trong đó có yếu tố các thương lái thu gom lúa gạo cho hợp đồng xuất khẩu gạo sang Indonesia và Philippines làm cho giá lương thực tăng) và do việc điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu như dịch vụ giáo dục, điện sinh hoạt… Giá dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có thẻ Bảo hiểm y tế được điều chỉnh tăng theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT tại một số địa phương chưa điều chỉnh, chỉ số giá dịch vụ y tế 3 tháng đầu năm 2018 tăng 34,19% so với cùng kỳ năm 2017 góp phần làm tăng CPI chung khoảng 1,32%. Ở chiều ngược lại, trong 3 tháng đầu năm cũng có nhiều nguyên nhân kiềm chế tốc độ tăng CPI là giá thịt lợn, giá rau tươi, viễn thông, giá khí giảm so với đầu năm trước.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ và thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, chuẩn bị tốt nguồn hàng. Công tác điều hành tỷ giá trung tâm được thực hiện linh hoạt, giúp ổn định thị trường ngoại tệ, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với các chính sách tài khóa và chính sách vĩ mô khác nhằm ổn định giá trị đồng tiền, ổn định lạm phát cơ bản... Đối với công tác điều hành giá xăng dầu, liên Bộ Công Thương- Tài chính đã thực hiện linh hoạt, phù hợp với diễn biến giá thế giới và sử dụng linh hoạt quỹ bình ổn giá xăng dầu để hạn chế mức tăng giá xăng dầu trong nước.

Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và thế giới, dự báo các yếu tố tác động đến mặt bằng giá cả, các thành viên Ban Chỉ đạo đã bàn và đề xuất các giải pháp căn cơ trong quản lý điều hành giá những tháng cuối năm. Nhiều ý kiến đánh giá về cơ bản việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân năm 2018 vẫn có nhiều khả năng sẽ đạt được, tuy nhiên công tác quản lý, điều hành vẫn cần thận trọng với các yếu tố bất thường có thể tác động mạnh đến CPI bình quân năm 2018 và gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành giá năm 2019 nếu chỉ số CPI tháng 12/2018 so với tháng 12/2017 ở mức cao.

Từ nay tới cuối năm cũng xuất hiện một số yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá đó là 8 địa phương sẽ điều chỉnh giá khám chữa bệnh đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế (dự kiến tác động CPI khoảng 0,07%), dự kiến điều chỉnh chi phí quản lý vào giá dịch vụ y tế, lương cơ sở cơ cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh (tác động 0,42%), điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục (tác động 0,3%), giá các dịch vụ chuyển từ phí sang giá theo Luật, xu hướng biến động của giá xăng dầu, điều chỉnh tiền lương trong khối doanh nghiệp và khu vực công, rủi ro về thiên tai và thời tiết bất lợi…

Từ tính toán trên, Nhóm giúp việc của Ban chỉ đạo xây dựng 3 kịch bản cho điều hành giá, dựa trên các kịch bản điều chỉnh giá các mặt hàng. Theo đó, dự báo CPI bình quân cả năm 2018 sẽ tăng ở mức từ 3,41%- 3,55% và 3,9%, dưới chỉ tiêu Quốc hội giao lạm phát ở mức 4% cho năm 2018.

Mở rộng danh mục đấu thầu thuốc

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành bám sát kịch bản tăng CPI năm 2018 ở mức 3,55% để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Phó Thủ tướng khẳng định với kinh nghiệm trong quản lý, phối hợp điều hành của các bộ, ngành đối với giá cả các mặt hàng, Chính phủ tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đặt ra.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước điều hành lạm phát cơ bản linh hoạt, kiểm soát tín dụng về cơ cấu và chất lượng, cung tiền, tiếp tục biện pháp trung hòa ngoại hối thu được từ nước ngoài, cổ phần hóa bán vốn nhà nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bám sát nhu cầu các mặt hàng nông sản để tổ chức sản xuất phù hợp, ổn định thị trường, đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản; phối hợp với các bộ, ngành xây dựng giá dịch vụ thủy lợi ngoài công ích (theo quy định của Luật Thủy lợi có hiệu lực từ 1/7/2018).

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục điều hành hiệu quả Quỹ bình ổn xăng dầu, ổn định thị trường xăng dầu trong nước, công bố giá cơ sở của xăng A95 trong tháng 4/2018, xây dựng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E5 để khuyến khích tiêu dùng; điều hành ổn định giá điện trong năm 2018 và tăng cường truyền thông trong sử dụng và tiết kiệm điện, tránh tạo ra “lạm phát kỳ vọng”.

Bộ Y tế tính toán kỹ việc điều chỉnh bước 3 giá dịch vụ y tế, tránh việc tăng đột biến giá dịch vụ y tế, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế và mục tiêu kiểm soát lạm phát; trong tháng 4, Bộ Y tế trình Chính phủ Nghị định 105/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và trong tháng 5 sửa xong Thông tư 37 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Nghiên cứu ban hành các Thông tư liên quan tới đấu thầu thuốc và quản lý vật tư y tế, xem xét đấu thầu thuốc có biệt dược gốc hoặc có generic thay thế, tiến tới đấu thầu vật tư y tế trong các bệnh viện, kể cả bệnh viện trong khối lực lượng vũ trang.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với địa phương đánh giá thực trạng mức thu học phí hiện nay, xác định tỷ lệ đã thực hiện so với khung, mức trần quy định tại Nghi định số 86/2015/NĐ-CP; nghiên cứu cơ chế điều hành, chủ động phối hợp với các địa phương trong việc nắm bắt thông tin đăng ký lộ trình tăng giá, phân bổ và kiểm soát mức độ, thời điểm tăng học phí.

Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát các dự án, hoàn tất đàm phán với các nhà đầu tư và ngân hàng để điều chỉnh giảm giá dịch vụ BOT tại các trạm đã quyết toán theo nguyên tắc ưu tiên giảm giá hơn giảm thời gian hoàn vốn. Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc xác định mức giá cho các đối tượng phù hợp với chất lượng và mức độ sử dụng dịch vụ mà chủ phương tiện sử dụng thực tế để sớm sửa đổi Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý cho phù hợp.

Chu Thanh Vân (TTXVN)