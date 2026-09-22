Phó Thủ tướng: Trước 1/10, phải dứt điểm hồ sơ sáp nhập, giải thể trường cao đẳng

Sắp xếp để giảm 58 cơ sở ở địa phương

Sáng 22/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập.

Tính đến ngày 18/9, toàn quốc có 281 cơ sở GDNN công lập, trong đó: 90 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan trung ương; 191 cơ sở thuộc địa phương. Như vậy, toàn quốc đã giảm 33 cơ sở GDNN (tương ứng giảm khoảng 10,5%) so với thời điểm ngày 31/7.

Dự kiến đến ngày 1/10/2026, sắp xếp, giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý; đồng thời sắp xếp để giảm 58 cơ sở GDNN ở địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: VGP

Sau khi lắng nghe ý kiến, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận định việc sắp xếp, tổ chức lại và chuyển giao cơ sở GDNN đang được triển khai tích cực. Một số bộ, ngành đã chủ động xây dựng, điều chỉnh phương án, bước đầu làm việc với địa phương; một số địa phương đã hoàn tất thủ tục sáp nhập các cơ sở GDNN.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý một số hạn chế, tồn tại, như chưa hoàn thành dự báo nhu cầu nguồn nhân lực quốc gia, nhu cầu thị trường lao động trong các lĩnh vực trọng yếu theo tiến độ đề ra; việc chuyển giao cơ sở GDNN từ bộ về địa phương vẫn còn trường hợp chưa thống nhất.

Ông nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của sắp xếp lại không phải giảm đầu mối mà là gắn đào tạo nghề với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; đáp ứng yêu cầu của thị trường về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề. Quản trị phải tốt hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, chất lượng đào tạo cao hơn, quyền lợi của người lao động được bảo đảm hơn.

Kiện toàn bộ máy, nhân sự, tài chính

Liên quan đến các nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc lĩnh vực đặc thù.

Đồng thời, tập trung thẩm định, xử lý dứt điểm hồ sơ đề án sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng của các bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/10; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ, kết quả sắp xếp cơ sở GDNN của các bộ, ngành, địa phương; đề xuất, kiến nghị và báo cáo kịp thời về những khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có cơ sở GDNN trực thuộc, Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp; hoàn thiện hồ sơ đề án sáp nhập, giải thể trường cao đẳng đối với các cơ sở sáp nhập, giải thể, gửi Bộ GD&ĐT thẩm định để xem xét, quyết định theo thẩm quyền trước ngày 1/10.

Cùng với đó, cần tổ chức kiện toàn bộ máy, nhân sự, tài chính... của các cơ sở GDNN sau khi có quyết định sáp nhập. Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài sản, tài chính, tài sản công, kinh phí chuyển tiếp sau sắp xếp; bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, thống nhất phương án tiếp nhận, chuyển giao cơ sở GDNN. "Tinh thần chung là quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, đạt cả về tỉ lệ và mục tiêu của việc sắp xếp lần này", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.