Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tây Ninh giữ đà tăng trưởng

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc trao đổi về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đầu tư công và phát triển hạ tầng giao thông.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương những kết quả tỉnh đạt được, đồng thời đề nghị từ nay đến cuối năm, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra của năm 2026 và những năm tiếp theo với chủ trương “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.

Tây Ninh tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, phấn đấu đạt cận trên mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 là 10,5%. Tỉnh cần tập trung cao nhất cho khu vực công nghiệp - xây dựng, rà soát, xác định cụ thể các nhà máy có khả năng tăng sản lượng và những dự án có thể đưa vào vận hành trong quý IV/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu tỉnh Tây Ninh tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, xử lý dứt điểm những tồn đọng; chú trọng phát triển logistics, kinh tế cửa khẩu, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, trong 9 tháng của năm 2026, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành bám sát mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. GRDP 9 tháng đạt 10,3%, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố và đứng đầu khu vực phía Nam. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 14%; thương mại - dịch vụ tăng 8,49%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,23%.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, chính sách an sinh xã hội được thực hiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tỉnh dự kiến GRDP cả năm 2026 đạt khoảng 10,3% trở lên, nằm trong khung mục tiêu đề ra 10-10,5%. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn do biến động thị trường; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kỳ vọng; một số dự án vướng giải phóng mặt bằng, tái định cư, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu xây dựng.

Từ nay đến cuối năm, Tây Ninh tập trung điều hành theo kịch bản tăng trưởng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như Vành đai 4, ĐT.827E, ĐT.830E, đường Tân An - Bình Hiệp và Long An - Tân Ninh.

Tỉnh thúc đẩy các động lực tăng trưởng từ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, kinh tế cửa khẩu và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cải thiện môi trường đầu tư, phát triển mạnh kinh tế tư nhân; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Tây Ninh phấn đấu hoàn thành ít nhất 50% khối lượng các “bài toán lớn” trong năm 2026, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ông Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh kiến nghị Trung ương tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về vốn đầu tư, cơ chế, chính sách đất đai, năng lượng và kết cấu hạ tầng giao thông. Đối với dự án 3 cầu trên ĐT.827E, sau khi phía Hàn Quốc quyết định không tài trợ vốn vay ODA, tỉnh đề nghị chuyển 3.654,688 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ vốn ODA sang vốn ngân sách Trung ương trong nước, phần còn lại do ngân sách tỉnh cân đối.

Tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương giao UBND tỉnh chủ trì lập đề xuất đầu tư Dự án đường Vành đai biên giới, hiện còn khoảng 23km chưa được đầu tư khép kín, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực biên giới, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Tây Ninh đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, bổ sung cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey vào danh mục các cặp cửa khẩu được phép vận tải liên vận, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy giao thương và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia.

Tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cập nhật các dự án điện mặt trời vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện; tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ xem xét lựa chọn Tây Ninh là địa phương triển khai một trong 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia.

Tây Ninh cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ nghiên cứu, đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ ranh Thành phố Hồ Chí Minh đến ranh tỉnh Đồng Tháp; hỗ trợ vốn nâng cấp, mở rộng khoảng 28,5km Quốc lộ 22 qua địa bàn; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp Quốc lộ N2, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2026. Tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao tĩnh không các cầu, trong đó có cầu Bến Lức trên Quốc lộ 1 và cầu Đức Huệ trên ĐT.822 bắc qua sông Vàm Cỏ Đông…

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương làm việc với tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh lưu ý, tiến độ giải ngân kinh phí dành cho khoa học và công nghệ của tỉnh hiện còn chậm, đề nghị địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tỉnh cần quan tâm bố trí nhân sự phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ tại các địa phương, bảo đảm đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ. Đối với định hướng phát triển phương tiện không người lái, Thứ trưởng bày tỏ sự ủng hộ chủ trương lựa chọn Tây Ninh triển khai, đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các nội dung liên quan, bảo đảm tính đồng bộ và đánh giá hiệu quả đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nêu rõ, cơ cấu tăng trưởng kinh tế của tỉnh hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), do đó cần chú trọng củng cố các động lực tăng trưởng theo hướng bền vững, trong đó có yếu tố tiêu dùng. Đối với lĩnh vực năng lượng, trước mắt, địa phương cần nghiên cứu, xây dựng các cơ chế cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn để tạo động lực phát triển trong thời gian tới...

Đại diện các bộ, ngành cũng giải đáp một số kiến nghị của tỉnh, trong đó đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu, khảo sát địa hình để triển khai cắm mốc để triển khai trên đoạn tuyến dài 23km. Đối với đoạn tuyến dài 288 km đã hoàn thiện, địa phương cần tiếp tục thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng và quản lý, bảo đảm hiệu quả khai thác, sử dụng công trình.