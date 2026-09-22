Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Xây dựng chúc mừng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Cùng dự lễ công bố còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; các đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ; các đồng chí trợ lý, thư ký lãnh đạo Chính phủ, Trưởng các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Danh Huy - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Anh Tiến công bố Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Danh Huy. Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu giao nhiệm vụ - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng và đồng chí Nguyễn Danh Huy; đồng thời đánh giá việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo giữa các cơ quan Trung ương, địa phương là một trong những nội dung được Trung ương quan tâm nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua thực tiễn.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Văn phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật của Đảng và Nhà nước, có vai trò quan trọng trong tham mưu, phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành. Trong thời gian tới, khối lượng công việc rất lớn, nhất là yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026 và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Do đó, Văn phòng Chính phủ phải tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm chính xác, đúng quy định, đúng tiến độ, không để xảy ra sai sót.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược, chủ động theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là giải ngân đầu tư công, các dự án trọng điểm; tham mưu xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các lĩnh vực mới, tạo nền tảng thực hiện các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Cùng với đó, Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động đối nội, đối ngoại của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham gia tích cực vào cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương của Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành và địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đánh giá quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Danh Huy, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết đồng chí được đào tạo chuyên ngành giao thông-xây dựng, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Giao thông vận tải trước đây và Bộ Xây dựng hiện nay, trong đó có các vị trí Vụ trưởng và Thứ trưởng. Phó Thủ tướng Thường trực kỳ vọng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Danh Huy tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn tin tưởng, tạo điều kiện để Văn phòng Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ. Phó Thủ tướng Thường trực chúc đồng chí Nguyễn Danh Huy sớm ổn định công việc, cùng tập thể Văn phòng Chính phủ triển khai hiệu quả nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Danh Huy trân trọng cảm ơn Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực và các đồng chí lãnh đạo Chính phủ đã tin tưởng, giao nhiệm vụ; cảm ơn lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải qua các thời kỳ cùng tập thể cán bộ, công chức hai ngành đã quan tâm, giúp đỡ trong quá trình công tác.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy cũng cảm ơn Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và tập thể lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã tin tưởng, thống nhất tiếp nhận đồng chí về công tác; khẳng định sự quan tâm, chia sẻ của tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Chính phủ là nguồn động viên lớn khi nhận nhiệm vụ mới.

Nhận thức sâu sắc việc được điều động, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm nặng nề, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Danh Huy cho rằng Văn phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với yêu cầu cao về tính kịp thời, chính xác, chặt chẽ, chủ động và linh hoạt trong công tác tham mưu.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng tặng hoa chúc mừng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực, đồng chí Nguyễn Danh Huy mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng; sự quan tâm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và sự phối hợp, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Danh Huy khẳng định sẽ luôn cầu thị học hỏi, tận tụy, trách nhiệm và liêm chính trong thực thi công vụ; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phân công; cùng toàn thể lãnh đạo Văn phòng Chính phủ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo trong tham mưu tổng hợp, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" vì lợi ích chung.