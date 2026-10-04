Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: TPHCM không thể thiếu điện cho tăng trưởng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc về tiến độ triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, trong điều kiện cả nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu điện sẽ tăng rất lớn. Đặc biệt, tại khu vực phía Nam, khả năng thiếu điện là vấn đề cần được chủ động tính toán, xử lý từ sớm.

Qua rà soát Quy hoạch điện VIII và kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước là dự án có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, có khả năng bổ sung nguồn điện lớn cho khu vực phía Nam trước năm 2030.

Dự án nằm gần các trung tâm phụ tải lớn của TPHCM, Đồng Nai, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và nhu cầu điện ngày càng lớn, trong đó có nhu cầu phát triển các trung tâm dữ liệu.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc bố trí nguồn điện gần phụ tải giúp giảm áp lực truyền tải điện từ xa, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và khả năng xử lý các tình huống bất lợi của hệ thống. Đây là một lợi thế của Hiệp Phước so với nhiều dự án nguồn điện khác.

Bên cạnh đó, dự án đã có hạ tầng cảng, kho LNG; chủ đầu tư đã triển khai nhiều thủ tục, ký hợp đồng mua bán điện và đặt mua các thiết bị chính.

Giai đoạn I phấn đấu hoàn thành trong năm 2028

Báo cáo đoàn công tác, Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước (HPPC) cho biết, Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn I có công suất 1.200 MW, tổng mức đầu tư hơn 18.911 tỷ đồng, tương đương khoảng 892,8 triệu USD.

Dự án được phát triển trên cơ sở nâng cấp, mở rộng nhà máy điện hiện hữu công suất 375 MW, gồm 3 tổ máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp với tổng công suất 1.200 MW. Dự án đồng thời cải tạo, nâng cấp cảng hiện hữu 40.000 DWT để tiếp nhận LNG; xây dựng bồn chứa LNG và hệ thống tái hóa khí cung cấp nhiên liệu cho nhà máy.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đến nay, báo cáo nghiên cứu khả thi đã được Bộ Công Thương thẩm định; chủ đầu tư đã hoàn thành nhiều thủ tục về đầu tư, đấu nối, đo đếm điện năng và ký hợp đồng mua bán điện.

HPPC đã ký hợp đồng với Siemens Energy để mua 3 tua-bin khí, 3 máy phát điện, 3 lò thu hồi nhiệt cùng các thiết bị đồng bộ. Một số thiết bị chính đã được đưa về nhà máy; các thiết bị còn lại đã được sản xuất khoảng 98%, đang chờ vận chuyển về Việt Nam.

Khối lượng thi công xây dựng hiện đạt khoảng 60%, lắp đặt thiết bị đạt khoảng 20%. Một số hạng mục chính đã hoàn thành như toàn bộ công tác ép cọc, bể nước cứu hỏa dung tích 8.000 m³, cải tạo nâng cấp cảng 40.000 DWT, bồn chứa LNG dung tích làm việc 75.000 m³ và bệ móng của 3 tổ máy tua-bin khí.

Theo kế hoạch, các tổ máy số 1, 2 và 3 dự kiến lần lượt được đưa vào vận hành thương mại trong các tháng 10, 11 và 12/2028.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết Thành phố đang hoàn tất thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án giai đoạn I.

Ngoài giai đoạn I đang được triển khai, chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn II, công suất 1.500 MW; đồng thời đề xuất bổ sung giai đoạn III, công suất 1.500 MW, nhằm tận dụng hạ tầng LNG hiện hữu và bổ sung nguồn điện cho khu vực.

Không để nguồn điện đi trước lưới truyền tải

Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư, ý kiến của TPHCM và các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá dự án Hiệp Phước có nhiều yếu tố thuận lợi để đẩy nhanh triển khai.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu TPHCM sớm hoàn thành những thủ tục thuộc thẩm quyền; chủ động làm việc với Bộ Công Thương về việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch và tiến độ hệ thống truyền tải, đồng thời phối hợp với ngành điện để có kế hoạch đầu tư phù hợp với tiến độ nguồn điện.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà cho cán bộ, công nhân triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Việc phát triển nguồn và lưới phải được tính toán đồng bộ, tránh tình trạng nhà máy hoàn thành nhưng hệ thống truyền tải chưa đáp ứng khả năng giải tỏa công suất.

Đối với đề xuất mở rộng nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn II, III, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý việc chuẩn bị thiết bị cho các giai đoạn mở rộng phải được thực hiện từ sớm để bảo đảm tiến độ đưa các nguồn điện vào vận hành theo đúng kế hoạch.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng của TPHCM và khu vực phía Nam, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ: “TPHCM không thể thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng”.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ ủng hộ TPHCM phát triển các nguồn điện cần thiết phục vụ tăng trưởng; yêu cầu Thành phố, Bộ Công Thương, ngành điện và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ Hiệp Phước giai đoạn I và II, đồng thời chuẩn bị đồng bộ hệ thống truyền tải để các nguồn điện khi hoàn thành có thể phát huy hiệu quả.