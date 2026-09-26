Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị và cử tri 8 xã.

Nhiều kiến nghị từ thực tiễn cơ sở

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh thông tin tới cử tri về dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 2 và hoạt động của Đoàn từ sau Kỳ họp thứ Nhất đến nay.

Theo đó, Đoàn đã tham gia các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật; triển khai giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; phối hợp tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đến nay, 17/17 ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới Kỳ họp thứ Nhất đã được Chính phủ và các bộ, ngành trả lời.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Đoàn phối hợp tổ chức 13 cuộc tiếp xúc cử tri; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến chuyên gia đối với 44 dự án luật, đồng thời nghiên cứu các nội dung, tài liệu phục vụ kỳ họp.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11/2026, tổ chức theo hai đợt, xem xét các nội dung lớn về lập pháp; kinh tế-xã hội, ngân sách; giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại hội nghị, cử tri tập trung kiến nghị một số nhóm vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp; bố trí, sử dụng nhân lực phù hợp với khối lượng công việc, quy mô dân số và đặc thù địa bàn; chế độ, chính sách đối với cán bộ, người hoạt động không chuyên trách, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tích hợp các phần mềm chuyên ngành, liên thông dữ liệu phục vụ giải quyết công việc ở cơ sở.

Cử tri cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách đối với cựu chiến binh; tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục trung gian; quan tâm đầu tư đê chống sạt lở, cảng cá, nước sạch nông thôn; có giải pháp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và giải quyết một số vấn đề về giáo dục, y tế, bảo hiểm y tế.

Thể chế phải trở thành động lực

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh tiếp xúc cử tri là dịp để đại biểu Quốc hội trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề cụ thể từ cơ sở. Phó Thủ tướng Thường trực cho biết sau cuộc tiếp xúc cử tri trước, ông đã gửi các kiến nghị của cử tri tới các bộ, ngành để xem xét, giải quyết.

Những ý kiến tại hội nghị lần này sẽ tiếp tục được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuyển tới các cơ quan của Quốc hội. Đồng thời Phó Thủ tướng Thường trực sẽ trực tiếp chuyển các vấn đề liên quan tới bộ, ngành, cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

Đối với Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng tỉnh đang đứng trước giai đoạn có nhiều cơ hội để mở rộng không gian phát triển và hình thành các động lực tăng trưởng mới - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đề cập về chương trình Kỳ họp thứ 2, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết kỳ họp có khối lượng công việc lớn, trong đó tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, xử lý những vấn đề thực tiễn về pháp luật, cơ chế và nguồn lực. Yêu cầu đặt ra là tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc để thể chế không còn là điểm nghẽn mà thực sự trở thành động lực cho tăng trưởng và phát triển.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ 2026-2031, để từ năm 2027 và những năm tiếp theo tăng tốc, bứt phá, thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao.

Trong khi đó, bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới chịu tác động của xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng, gia tăng các rào cản thương mại, cùng sự cạnh tranh ngày càng mạnh về công nghệ, trí tuệ nhân tạo và năng lực sản xuất mới.

Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới nên những biến động về năng lượng, thương mại, tài chính quốc tế tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống trong nước.

Trong bối cảnh đó, kinh tế đất nước 8 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9% so với cùng kỳ, mức tăng cao trong nhiều năm. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 770 tỷ USD, tăng 28,7%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, bằng khoảng 80% dự toán. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt hơn 40 tỷ USD, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt hơn 17 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết thời gian tới, Chính phủ xác định mục tiêu bao trùm là huy động cao nhất mọi nguồn lực, tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu năm 2026. Tăng trưởng cao phải đi đôi với bền vững, thực chất và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Các bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; rà soát những chỉ tiêu còn thấp, những ngành, lĩnh vực và địa phương còn dư địa để có giải pháp cụ thể.

Vì vậy, Hà Tĩnh cũng phải rà soát từng ngành, từng xã, phường, xác định những lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng, không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 mà còn tạo nền tảng cho năm 2027 và những năm tiếp theo.

Phương châm điều hành là chủ động dự báo, phản ứng chính sách kịp thời, phân công theo nguyên tắc "6 rõ", lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực chất làm thước đo; đề cao trách nhiệm cá nhân của Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các địa phương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh trước hết phải tăng tốc, bứt phá với quyết tâm cao nhất, nhưng tăng tốc phải đi đôi với hiệu quả, kỷ luật và chất lượng.

Chính phủ tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, đầu tư, thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, hạ tầng và nguồn lực; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển mạnh kinh tế tư nhân; thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, gắn với chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn về pháp luật. Chính sách phải bảo đảm minh bạch, ổn định, khả thi, giảm thực chất chi phí và thời gian tuân thủ, không chuyển khó khăn, rủi ro từ cơ quan quản lý sang người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ cũng tập trung tạo đột phá về khoa học,công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ưu tiên những nhiệm vụ, công nghệ chiến lược có khả năng tạo ra sản phẩm cụ thể và giải quyết những bài toán lớn của đất nước.

Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu, hạ tầng và cơ chế tài chính, tạo chuyển biến thực chất trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao hiệu lực của bộ máy và chất lượng thực thi công vụ, chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình, đầu vào sang quản trị theo mục tiêu, sản phẩm và kết quả; giao nhiệm vụ gắn với thời hạn và trách nhiệm cá nhân; đánh giá, sử dụng cán bộ theo kết quả công việc; tiếp tục mở rộng dịch vụ công trực tuyến và cải cách quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, tạo môi trường bình đẳng, minh bạch để kinh tế tư nhân phát triển; thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên những dự án công nghệ cao.

Cùng với phát triển kinh tế, Chính phủ tiếp tục quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và an sinh; tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập và bảo đảm sách giáo khoa phục vụ học sinh.

Đồng thời, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, ma túy, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh ổn định là điều kiện để phát triển, ngược lại, phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân sẽ tiếp tục củng cố nền tảng ổn định.

Hội nghị tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Hà Tĩnh cần phát triển đa động lực

Đối với Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng tỉnh đang đứng trước giai đoạn có nhiều cơ hội để mở rộng không gian phát triển và hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với quá trình điều chỉnh quy hoạch, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng và triển khai hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, giao thông quy mô lớn đang tạo thêm dư địa phát triển cho tỉnh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Hà Tĩnh cần chuyển mạnh từ tư duy phát triển dựa vào một số dự án, doanh nghiệp lớn sang phát triển đa động lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng tính liên kết và sức lan tỏa của nền kinh tế.

Những kết quả 9 tháng năm 2026 cho thấy dư địa phát triển của tỉnh đang từng bước được mở rộng. Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng, với sản lượng thép ước đạt 3,3 triệu tấn, tăng 22%; điện sản xuất đạt 13,8 tỷ kWh, tăng 51%; sản lượng ô tô điện khoảng 62.000 chiếc, xe máy điện khoảng 169.000 chiếc. Một số dự án công nghiệp mới đi vào hoạt động, góp phần bổ sung năng lực sản xuất và tạo thêm động lực tăng trưởng.

Thu ngân sách đến giữa tháng 9 đạt gần 100% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ. Tỉnh thu hút 46 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 180.000 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 412 triệu USD. Nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, sản xuất phương tiện điện đang tạo thêm nền tảng cho tăng trưởng của tỉnh.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 68%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá đây không chỉ là nguồn lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng mà còn phản ánh năng lực tổ chức thực hiện, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh cần nhìn thẳng vào những hạn chế, điểm nghẽn. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ; tăng trưởng vẫn phụ thuộc khá lớn vào một số doanh nghiệp và dự án công nghiệp trọng điểm; xuất khẩu còn hạn chế; một số dự án chậm tiến độ; du lịch, dịch vụ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục rà soát từng ngành, lĩnh vực, địa bàn để xác định dư địa tăng trưởng; thực hiện tinh thần "việc nào đã rõ thì làm ngay"; việc còn vướng phải xác định đúng nguyên nhân, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn xử lý, không đùn đẩy, né tránh, chờ đợi.

Chính quyền phải đồng hành với doanh nghiệp nhưng không làm thay doanh nghiệp; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ, khuyến khích đầu tư dài hạn và đổi mới công nghệ.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Hà Tĩnh tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và những năm tiếp theo - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phân cấp thực chất, nâng năng lực cơ sở, chăm lo sinh kế người dân

Trao đổi trực tiếp về các kiến nghị của cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hướng tới xây dựng chính quyền gần dân, sát dân hơn; đồng thời nhìn nhận quá trình vận hành ban đầu vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục xử lý, hoàn thiện.

Về biên chế, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Trung ương đang xem xét bổ sung biên chế cho một số bộ, ngành, địa phương.

Theo định hướng phân cấp, Trung ương giao tổng biên chế cho tỉnh. Địa phương căn cứ khối lượng công việc, yêu cầu chuyên môn và đặc điểm từng địa bàn để chủ động bố trí, điều phối nhân lực. Những địa bàn có khối lượng công việc lớn trong từng thời điểm, như tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án, có thể tăng cường cán bộ có kinh nghiệm từ nơi khác.

Đối với năng lực chuyên môn của cán bộ cấp xã, nhất là các lĩnh vực được phân cấp mạnh như đất đai, quy hoạch, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các sở, ngành thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn, cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ trong giai đoạn đầu, "cầm tay chỉ việc"; đồng thời tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và bố trí nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh phân cấp phải gắn với năng lực thực hiện: Việc gì cấp xã đủ điều kiện thực hiện thì phân cấp; việc gì xã chưa đủ điều kiện thì cấp tỉnh tiếp tục thực hiện và hỗ trợ về nhân lực, chuyên môn, kỹ thuật để cấp xã từng bước đảm đương.

Liên quan đến kiến nghị về quy hoạch, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng những nội dung đã phân cấp cho địa phương nhưng vẫn phải xin ý kiến bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục được rà soát. Những việc địa phương đủ năng lực thực hiện cần phân cấp thực chất, giảm khâu trung gian, thời gian và thủ tục. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tổng hợp kiến nghị của Hà Tĩnh và các địa phương khác để trao đổi với Bộ Xây dựng, tiếp tục rà soát các quy định liên quan.

Cùng với phân cấp, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, trao đổi và xử lý công việc trên môi trường điện tử, giảm số lần cán bộ địa phương phải đi lại.

Về tình trạng phải sử dụng nhiều phần mềm chuyên ngành, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết việc các bộ, ngành, địa phương trước đây sử dụng những nền tảng công nghệ khác nhau đang gây khó khăn cho kết nối, liên thông. Trung ương đang xây dựng, tích hợp các hệ thống và cơ sở dữ liệu dùng chung. Các hệ thống kỹ thuật tại địa phương cũng phải kết nối, liên thông với Trung ương để giảm đầu mối, thuận lợi hơn trong xử lý công việc.

Đối với những kiến nghị liên quan đến tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội và chế độ đối với cán bộ cấp xã sau sắp xếp, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết đây là những vấn đề thuộc chính sách chung, cần được xem xét đồng bộ ở cấp Trung ương. Các cơ quan Trung ương đang tiếp tục nghiên cứu chính sách tiền lương, phụ cấp theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ và bảo đảm công bằng hơn.

Về kiến nghị liên quan đến hồ sơ, chế độ đối với cựu chiến binh, nhất là những trường hợp hồ sơ thất lạc, chưa đầy đủ hoặc chưa được hưởng chính sách, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết sẽ tổng hợp kiến nghị, đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan rà soát, sớm có hướng dẫn xem xét, giải quyết.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng thông tin về việc huy động nguồn lực xã hội chăm lo người có công, thương binh, gia đình chính sách. Bên cạnh nguồn lực xã hội hóa, những trường hợp thuộc diện chính sách nhưng chưa được giải quyết vẫn cần được cơ quan nhà nước rà soát và có hướng xử lý phù hợp.

Trả lời kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế biển, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng Hà Tĩnh cần khai thác tốt hơn lợi thế về biển, gắn phát triển kinh tế biển với giao thông, cảng biển, công nghiệp, dịch vụ, nuôi trồng và chế biến thủy sản, qua đó mở rộng không gian sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trao đổi về các giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh muốn phát triển bền vững thì phải dựa trên nền tảng sản xuất.

Đối với Hà Tĩnh, cần thúc đẩy đồng thời công nghiệp và nông nghiệp. Riêng nông nghiệp phải thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, khắc phục tình trạng nhỏ lẻ, manh mún, từng bước hình thành các vùng sản xuất, cánh đồng quy mô lớn, lựa chọn cây trồng, vật nuôi và sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết với người dân, hình thành chuỗi từ giống, sản xuất, nuôi trồng đến chế biến và tiêu thụ. "Nếu vẫn duy trì phương thức sản xuất nhỏ lẻ, thu nhập của người dân, nhất là nông dân, sẽ khó được cải thiện nhanh", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, đây cũng là yêu cầu trực tiếp đối với chính quyền cấp xã sau sắp xếp. Khi cấp xã có không gian phát triển và thẩm quyền lớn hơn thì phải chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo tỉnh, Trung ương để phối hợp tháo gỡ.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng gợi mở định hướng tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận công nghệ và kinh nghiệm trong nông nghiệp, nuôi trồng, chế biến thủy sản, từ khâu giống, công nghệ sản xuất đến chế biến, qua đó hình thành chuỗi giá trị và nâng cao giá trị sản phẩm cho người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Hà Tĩnh tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chung của cả nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.