Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri. (Ảnh: NT)

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI và các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, cử tri đồng tình và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc hội, Chính phủ.

Khẳng định hiệu quả, tiện ích của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, xem xét điều chỉnh biên chế cán bộ cấp xã gắn với việc tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ cấp xã; tiếp tục thực hiện hiệu quả phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện; tích hợp các phần mềm điều hành, khai thác dữ liệu dùng chung...

Cử tri Đặng Văn Thành kiến nghị các vấn đề liên quan tới phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quản lý Quy hoạch. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp thu và đánh giá cao những kiến nghị tâm huyết, thẳng thắn của cử tri Hà Tĩnh đối với hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh. Đồng chí Phạm Gia Túc cho rằng, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, yêu cầu đặt ra đối với công tác lãnh đạo, điều hành phải chủ động, linh hoạt, quyết liệt hơn, ứng phó kịp thời, hiệu quả với những thách thức chưa có trong tiền lệ. Chúng ta cần phải tận dụng thời cơ, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, căn cơ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Gia Túc cho rằng, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng, lợi thế và những điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò của các ngành công nghiệp, cảng biển, logistics và dịch vụ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo thêm những động lực phát triển mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc cũng đã trao đổi, định hướng thêm những yêu cầu, thực tiễn, các giải pháp nâng cao công tác phân cấp, phân quyền; sử dụng, bố trí cán bộ phù hợp năng lực, sở trường; chính sách tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ các cấp; giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số...

Về các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, gửi các cơ quan, giải quyết, trả lời cử tri; đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị tỉnh quan tâm, kịp thời xem xét, giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân.