Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Trung Quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Will Wang, Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kiêm Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Huawei - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tiếp ông Will Wang, Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kiêm Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Huawei, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao những đóng góp của Huawei đối với quá trình phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam; hoan nghênh Tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Huawei tăng cường hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam trong những lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, công nghệ viễn thông thế hệ mới, điện toán, trung tâm dữ liệu và năng lượng xanh; chuyển mạnh từ cung cấp sản phẩm, thiết bị sang hợp tác nghiên cứu, phát triển và cùng xây dựng các sản phẩm, giải pháp công nghệ.

Bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Huawei tại Việt Nam, ông Will Wang đánh giá cao tiềm năng phát triển và cơ hội hợp tác tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, năng lượng xanh và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác thời gian tới, lãnh đạo Huawei đề xuất tăng cường hợp tác trong phát triển năng lượng xanh, giải pháp lưu trữ năng lượng và ứng dụng AI trong các lĩnh vực của nền kinh tế; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và thúc đẩy hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc hoan nghênh các đề xuất của Huawei, nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI là những động lực quan trọng của tăng trưởng. Việt Nam mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn, trong đó có Huawei, để ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, năng lực quản trị và phát triển các ngành, lĩnh vực mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn, trong đó có Huawei, để ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, năng lực quản trị và phát triển các ngành, lĩnh vực mới - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Về năng lượng xanh, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, kinh tế số và các ngành công nghiệp mới của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn năng lượng sạch, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và giảm phát thải.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Huawei phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các dự án hợp tác cụ thể; lựa chọn một số dự án điểm, có tính đột phá để triển khai, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực AI, công nghệ số và các giải pháp công nghệ xanh.

Đại diện Huawei khẳng định Tập đoàn sẽ sớm phối hợp với các bộ, ngành Việt Nam để cụ thể hóa các định hướng hợp tác, thúc đẩy các dự án phù hợp và tiếp tục đồng hành lâu dài với quá trình phát triển kinh tế số, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Yang Yisheng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC) - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Trao đổi với ông Yang Yisheng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC), Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc hoan nghênh và đánh giá cao việc CCCC đã có thời gian hoạt động, tham gia nhiều dự án hạ tầng tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam đang tập trung phát triển mạnh kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, để tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều dự án lớn trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường sắt đô thị, hàng không, cảng biển và các loại hình hạ tầng khác; đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc có năng lực, kinh nghiệm và công nghệ phù hợp mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Ông Yang Yisheng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, đồng thời đánh giá Việt Nam là thị trường quan trọng trong hoạt động của Tập đoàn. CCCC mong muốn tiếp tục tăng cường nguồn lực, mở rộng hợp tác tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, năng lượng xanh và các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Phó Tổng Giám đốc CCCC đề xuất tăng cường hợp tác trong phát triển kết nối đường sắt, nhất là tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; phát triển hệ thống cảng biển gắn với logistics; tham gia các dự án năng lượng xanh, giao thông đường bộ và đường thủy. Tập đoàn khẳng định sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam để nghiên cứu, triển khai các dự án phù hợp.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị CCCC nghiên cứu quy hoạch, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các doanh nghiệp Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư phù hợp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc hoan nghênh các đề xuất của CCCC, đồng thời trao đổi một số định hướng hợp tác cụ thể. Về năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng trong những năm tới, là rất lớn; Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh và hoan nghênh các doanh nghiệp có năng lực, công nghệ tham gia đầu tư.

Về cảng biển, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam đang triển khai quy hoạch và kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống cảng biển; đề nghị CCCC nghiên cứu quy hoạch, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các doanh nghiệp Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư phù hợp.

Đối với lĩnh vực đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh CCCC quan tâm tham gia các dự án đường sắt, trong đó có tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các dự án đường sắt quy mô lớn khác; đề nghị Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Việt Nam để nghiên cứu, trao đổi và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Lãnh đạo CCCC cảm ơn các ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực và khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Việt Nam, tích cực nghiên cứu và thúc đẩy các dự án hợp tác trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Zhang Deliang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc (CEEC) - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tiếp ông Zhang Deliang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc (CEEC), Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao hoạt động đầu tư, hợp tác của CEEC tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng; hoan nghênh Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư, hợp tác trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng năng lượng, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh.

Phó Tổng Giám đốc CEEC cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, khẳng định Việt Nam là thị trường đầu tư quan trọng của Tập đoàn. CEEC mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện khí và các dự án năng lượng mới; đồng thời sẵn sàng huy động nguồn lực, kinh nghiệm và công nghệ để tham gia các dự án phù hợp với định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam.

Trao đổi về những định hướng hợp tác thời gian tới, ông Zhang Deliang đề xuất tăng cường hợp tác trong phát triển nguồn điện, đặc biệt là năng lượng tái tạo và điện khí; đồng thời mong muốn phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam nghiên cứu các giải pháp phát triển, nâng cao năng lực hệ thống truyền tải điện, đáp ứng yêu cầu gia tăng nguồn điện và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

CEEC cũng bày tỏ mong muốn tham gia các dự án đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, trong đó có các tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng; khẳng định sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam để nghiên cứu và triển khai các dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận các đề xuất của CEEC, nhấn mạnh Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về năng lượng để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và đang đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, trong đó có điện gió, điện mặt trời và điện gió ngoài khơi.

Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và công nghệ tham gia đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam; đề nghị CEEC phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để cập nhật quy hoạch, nghiên cứu các dự án và đề xuất phương án hợp tác cụ thể.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị CEEC phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để cập nhật quy hoạch, nghiên cứu các dự án và đề xuất phương án hợp tác cụ thể - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đối với những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách trong lĩnh vực điện và huy động nguồn vốn, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, phù hợp cho hoạt động đầu tư và phát triển thị trường điện.

Về phát triển hệ thống điện, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao các đề xuất, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ của CEEC; đề nghị Tập đoàn tiếp tục trao đổi với các cơ quan chức năng Việt Nam, nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn và lưới điện, trong đó quan tâm các giải pháp lưu trữ năng lượng.

Về hợp tác đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam đang đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc; đề nghị CEEC làm việc với các bộ, ngành đầu mối để nghiên cứu, trao đổi và cụ thể hóa cơ hội tham gia các dự án theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời đề nghị CEEC phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Việt Nam để tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền, thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể.

Lãnh đạo CEEC cảm ơn các ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Việt Nam, hoàn thiện phương án đầu tư, tích cực thúc đẩy hợp tác trong các dự án năng lượng và hạ tầng tại Việt Nam.