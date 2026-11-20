Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth tại buổi tiếp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Đức; mong muốn đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam đang đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045. Do đó, bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu quan trọng để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế-xã hội.

Việt Nam đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển điện, trong đó chú trọng các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi, điện gió và điện mặt trời.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp, Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth khẳng định Chính phủ Đức coi trọng và ủng hộ Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Lãnh đạo Công ty ib vogt phát biểu tại buổi tiếp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đại sứ giới thiệu Công ty ib vogt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đã triển khai dự án tại nhiều quốc gia và cung cấp giải pháp năng lượng bền vững cho các tập đoàn lớn.

Ông Joost van Acht cho biết ib vogt đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 2019, nghiên cứu phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời. Doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, địa phương về cơ hội đầu tư thời gian qua và mong muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đã cung cấp các giải pháp năng lượng cho những tập đoàn công nghệ lớn như Google và Samsung. Theo ông Joost van Acht, ib vogt dự kiến bắt đầu xây dựng dự án điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam trong năm 2027, hướng tới mục tiêu có thể đưa công trình vào vận hành năm 2028.

Hoan nghênh kế hoạch đầu tư của ib vogt, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao kinh nghiệm của doanh nghiệp trong phát triển năng lượng tái tạo và cung cấp các giải pháp năng lượng cho những tập đoàn lớn trên thế giới.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, nhu cầu sử dụng điện của Việt Nam đang tăng nhanh cùng với việc thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các khu công nghiệp, trung tâm dữ liệu và những dự án công nghệ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth và ông Joost van Acht, Giám đốc điều hành Công ty ib vogt, phụ trách hoạt động phát triển và đầu tư tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh những dự án năng lượng tái tạo phù hợp Quy hoạch điện VIII, có khả năng phát điện trước năm 2030 là các dự án được ưu tiên hiện nay. Đối với các dự án điện cấp bách, Việt Nam đã có một số cơ chế, thủ tục để thúc đẩy triển khai. Các bộ, ngành, địa phương phải đôn đốc thực hiện các dự án đã được quy hoạch, đưa các nguồn điện mới vào vận hành đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý quy hoạch điện phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành. Việc bố trí nguồn điện cần tính đến nhu cầu tiêu thụ, khả năng truyền tải, hạn chế tổn thất điện năng và chi phí cho doanh nghiệp. Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch phải được tính toán kỹ, bảo đảm tính khả thi và tuân thủ quy định pháp luật.

Đối với các dự án ib vogt đang nghiên cứu đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn doanh nghiệp đẩy nhanh công tác chuẩn bị, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để triển khai khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, ib vogt có thể nghiên cứu hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ đang đầu tư tại Việt Nam để cung cấp những giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về năng lượng sạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.