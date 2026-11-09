Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Ảnh tư liệu: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả Chương trình hành động về Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 và cơ chế gặp thường niên giữa Thủ tướng hai nước. Đánh giá cao việc phối hợp chuẩn bị kỷ niệm 30 năm các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), Phó Thủ tướng đề nghị phát triển VSIP thế hệ mới theo hướng xanh, thông minh, gắn với đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực công nghệ; đồng thời tăng cường nhập khẩu nông sản, thủy sản chất lượng cao của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao và đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển các Trung tâm Tài chính quốc tế, hạ tầng cảng biển, sân bay, thúc đẩy ngành logistics; hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ, hợp tác an ninh, quốc phòng; ưu tiên kết nối hệ thống định danh điện tử VNeID và Singpass, phối hợp trong lĩnh vực dữ liệu, chuyển đổi số và an ninh mạng.

Về các lĩnh vực hợp tác mới, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị Singapore tiếp tục thúc đẩy dự án xuất khẩu điện năng lượng tái tạo theo phương thức truyền tải tuyến Việt Nam - Malaysia - Singapore, góp phần hiện thực hóa kết nối lưới điện ASEAN; triển khai hiệu quả Chiến lược Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore, tập trung vào lĩnh vực hợp tác trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, sản xuất tiên tiến. Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên sớm thống nhất hướng dẫn kỹ thuật, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án hợp tác tín chỉ các-bon.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam ủng hộ Singapore đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027; đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì quan điểm chung về Biển Đông, thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Đại sứ Rajpal Singh cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore; khẳng định Singapore luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, phát triển các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thế hệ mới, năng lượng sạch, kết nối công nghệ…

Đại sứ tiếp thu các ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, khẳng định sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan hai nước thúc đẩy triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, trong đó có hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ; đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau đảm trách thành công các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, khi Singapore là Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC.