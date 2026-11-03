Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện. Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam. Hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, bán dẫn được thúc đẩy; hợp tác văn hóa, địa phương và giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển.

Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực, Đại sứ Ito cho biết hai bên nỗ lực đạt được những kết quả cụ thể, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nhật Bản - Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Ito Naoki bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia vào các lĩnh vực khoáng sản chiến lược, năng lượng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc hoan nghênh các đề xuất hợp tác của phía Nhật Bản, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm lợi ích hai bên, chú trọng chuyển giao công nghệ; thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Về hợp tác năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số từ nay đến năm 2030, do đó nhu cầu năng lượng rất lớn. Phó Thủ tướng Thường trực đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai một số dự án điện khí có sự tham gia của doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có LNG Thái Bình và Ô Môn II; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào năng lượng tái tạo trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm lợi ích hai bên.

Hai bên trao đổi về tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đối với đề xuất của Nhật Bản về hợp tác xây dựng cơ sở dự trữ năng lượng chiến lược trong khuôn khổ sáng kiến Powerr ASIA, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết đã chỉ đạo Bộ Công Thương nghiên cứu, phản hồi phía Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng trong mô hình tăng trưởng của Việt Nam thời gian tới. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai bên cũng trao đổi về tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam đang triển khai các biện pháp xử lý hành vi vi phạm bản quyền trên không gian mạng và sẽ tiếp tục tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.