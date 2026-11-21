Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth tại buổi tiếp. (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, đối với Việt Nam, bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu quan trọng để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế-xã hội. Việt Nam đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển điện, trong đó chú trọng các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi, điện gió và điện mặt trời.

Đại sứ Helga Margarete Barth khẳng định Chính phủ Đức coi trọng và ủng hộ Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Ông Joost van Acht cho biết, doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, địa phương về cơ hội đầu tư thời gian qua và mong muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam; ib vogt dự kiến xây dựng dự án điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam trong năm 2027, hướng tới mục tiêu có thể đưa công trình vào vận hành năm 2028.

Đối với các dự án ib vogt đang nghiên cứu đầu tư, Phó Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp đẩy nhanh công tác chuẩn bị, phối hợp các bộ, ngành và địa phương để triển khai khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, ib vogt có thể nghiên cứu hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ đang đầu tư tại Việt Nam để cung cấp những giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về năng lượng sạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.