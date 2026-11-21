Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia - Ảnh: chinhphu.vn/GT

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Arrmanatha Christiawan Nasir đã sớm có chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên sau khi được bổ nhiệm; coi đây là biểu hiện sinh động của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Indonesia. Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Indonesia đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Prabowo Subianto, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Indonesia ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Arrmanatha Nasir cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp; báo cáo một số kết quả trao đổi với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại cuộc hội đàm cùng ngày. Bộ trưởng tái khẳng định Indonesia coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Indonesia đạt được thời gian qua - Ảnh: chinhphu.vn/GT

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao vai trò tích cực của hai Bộ Ngoại giao trong thúc đẩy quan hệ song phương thời gian qua, trong đó có việc tổ chức thành công kỳ họp thứ 6 Ủy ban hợp tác song phương và ký kết Chương trình hành động 2026 - 2030 triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tại Jakarta tháng 7/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại song phương đã tiến gần tới mục tiêu 18 tỷ USD trước năm 2028 hai Chính phủ đã đề ra, đầu tư của Indonesia vào Việt Nam tăng mạnh trong năm 2026 trong khi các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, du lịch, hàng không, văn hóa... tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hai bên tập trung vào một số trọng tâm hợp tác - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Trong thời gian tới, để hợp tác song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hai bên tập trung vào một số trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy hợp tác, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước triển khai hiệu quả Chương trình hành động 2026 - 2030 với các mục tiêu cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời hạn.

Thứ ba, thúc đẩy các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như công nghiệp Halal, nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, đảm bảo an ninh lương thực và an ninh năng lượng, đồng thời nâng cao sức chống chịu của mỗi nền kinh tế, phát huy tính bổ trợ trong các chương trình hợp tác.

Thứ tư, tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và Liên Hợp Quốc. Việt Nam đánh giá cao vai trò của Indonesia trong ASEAN, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Indonesia và các nước thành viên khác duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề chung của khu vực; đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự trên biển, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông trên cơ sở Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)./.