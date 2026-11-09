Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Singapore đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ vui mừng gặp Đại sứ Rajpal Singh; cảm ơn lời mời thăm Singapore và tham dự Chương trình Trao đổi cấp cao Lý Quang Diệu.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Singapore ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025. Singapore tiếp tục là một trong những đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam trong khu vực.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả Chương trình hành động Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025-2030 và cơ chế gặp thường niên giữa Thủ tướng hai nước.

Từ thành công của hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn hai bên tiếp tục phát triển VSIP thế hệ mới theo hướng xanh, thông minh, gắn với đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực công nghệ. Đồng thời, Singapore tăng cường nhập khẩu nông sản, thủy sản chất lượng cao của Việt Nam, góp phần thúc đẩy thương mại bền vững, cân bằng.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn hai bên tiếp tục phát triển VSIP thế hệ mới theo hướng xanh, thông minh, gắn với đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực công nghệ - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Trong lĩnh vực hạ tầng, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Singapore chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam phát triển các trung tâm tài chính quốc tế, cảng biển, sân bay và nâng cao hiệu quả hoạt động logistics.

Hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, quốc phòng, an ninh; ưu tiên kết nối hệ thống định danh điện tử VNeID và Singpass, mở rộng hợp tác về dữ liệu, chuyển đổi số và an ninh mạng.

Về năng lượng sạch, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Singapore tiếp tục thúc đẩy dự án xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Singapore qua Malaysia, góp phần hiện thực hóa sáng kiến kết nối lưới điện ASEAN.

Hai bên cần đẩy mạnh triển khai Chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và sản xuất tiên tiến; sớm thống nhất các hướng dẫn kỹ thuật, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai các dự án hợp tác tín chỉ carbon.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam ủng hộ Singapore đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Hai nước tiếp tục phối hợp củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì lập trường chung về Biển Đông; thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Trong lĩnh vực hạ tầng, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Singapore chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam phát triển các trung tâm tài chính quốc tế, cảng biển, sân bay và nâng cao hiệu quả hoạt động logistics - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp, Đại sứ Rajpal Singh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore; khẳng định Singapore luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

Đại sứ đánh giá cao những đề xuất của Phó Thủ tướng Thường trực, khẳng định sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan hai nước thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, phát triển VSIP thế hệ mới, năng lượng sạch, kết nối công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ.

Đại sứ cũng nhấn mạnh mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện thành công các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC.