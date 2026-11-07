Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thị sát đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Video: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra tại công trường. Thực hiện: NGỌC OAI

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài khoảng 125km, điểm đầu tại quốc lộ 19B, điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh. Tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/giờ, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 43.700 tỷ đồng. Dự án gồm 3 dự án thành phần, triển khai từ năm 2025 đến năm 2029, phải thu hồi 1.100ha đất, ảnh hưởng hơn 5.300 hộ dân.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo tình hình thi công, tiến độ với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc

Đến nay, cả ba dự án thành phần đều đã khởi công. Dự án thành phần 1 và 3 cơ bản hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu. Dự án thành phần 2 đã bàn giao khoảng 95% mặt bằng, phần còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 15-11-2026. Toàn dự án hiện bàn giao khoảng 97% mặt bằng. Địa phương đã xây dựng 13 khu tái định cư phục vụ dự án.

Nhà thầu huy động phương tiện, máy móc chạy đua thi công tại dự án thành phần số 1 đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Hiện, giá trị sản lượng xây dựng toàn dự án đạt khoảng 2.014 tỷ đồng, tương đương 6,5%. Các nhà thầu đang đồng loạt thi công nền đường, cầu, công trình thoát nước và hầm chui dân sinh tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng. Dự án cần khoảng 7 triệu m³ đất đắp, 2,4 triệu m³ cát và 3,8 triệu m³ đá xây dựng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, theo cam kết và hợp đồng các gói thầu, nhà thầu phải bảo hành công trình trong 5 năm.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà cán bộ, công nhân tại công trường

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý, dự án đi qua địa hình phức tạp, đặc biệt có 2 hầm xuyên núi qua các đèo dốc, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và công nghệ đặc thù. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực để bảo đảm tiến độ, đồng thời đặt chất lượng và an toàn kỹ thuật lên hàng đầu.