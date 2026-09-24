Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm, tặng quà bệnh nhi dịp Tết Trung thu

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đến thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương - Ảnh: chinhphu.vn

Sau khi trao tặng quà Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm hỏi, động viên, tặng quà một số bệnh nhi đang điều trị nội trú tại phòng bệnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện - Ảnh: chinhphu.vn

Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương là cơ sở chuyên khoa đầu ngành về huyết học và truyền máu, trong đó có nhiệm vụ khám, điều trị các bệnh lý về máu cho người bệnh trên cả nước. Hiện Viện thường xuyên có khoảng 350 bệnh nhi điều trị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi - Ảnh: chinhphu.vn

Năm 2025, Viện đón tiếp và điều trị gần 60.000 lượt người bệnh nội trú, trong đó thực hiện 67 ca ghép tế bào gốc tạo máu. Từ khi triển khai kỹ thuật này năm 2006 đến nay, Viện đã thực hiện gần 800 ca ghép, trong đó có hơn 200 bệnh nhi được ghép tế bào gốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà Trung thu và chụp ảnh chung cùng các bệnh nhi - Ảnh: chinhphu.vn

Đây là một trong những kỹ thuật điều trị chuyên sâu được Viện triển khai nhằm mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh mắc các bệnh lý huyết học nặng. Viện cũng thường xuyên cập nhật, triển khai các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh lý huyết học, phục vụ hiệu quả hơn công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhi.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương - Ảnh: chinhphu.vn

Bên cạnh công tác chuyên môn, Viện chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần cho các bệnh nhi, nhất là những em phải điều trị trong thời gian dài. Nhiều hoạt động được tổ chức thường xuyên như các lớp học Hạnh phúc, Gieo hạt, Nắng mới; trao học bổng, tổ chức lễ khai giảng chào năm học mới, vui Tết Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu.

Chương trình văn nghệ vui Tết Trung thu của các bệnh nhi - Ảnh: chinhphu.vn

Theo lãnh đạo Viện, công tác chăm sóc tinh thần được thực hiện song song với điều trị chuyên môn, giúp các em duy trì việc học tập, sinh hoạt và có thêm động lực trong quá trình điều trị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà một số bệnh nhi đang điều trị nội trú tại phòng bệnh - Ảnh: chinhphu.vn

Tại chương trình, lãnh đạo Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế đối với người bệnh mắc các bệnh lý về máu, đặc biệt là các bệnh nhi đang điều trị tại Viện.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm hỏi, động viên bệnh nhi đang điều trị nội trú tại phòng bệnh - Ảnh: chinhphu.vn

Sự thăm hỏi, động viên và những phần quà Trung thu của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc là nguồn động viên đối với các bệnh nhi và gia đình, góp phần giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu và thêm động lực trong quá trình điều trị.