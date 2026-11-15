Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm một số doanh nghiệp tại Ninh Bình

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới thăm Công ty TNHH QMH Computer (Tập đoàn máy tính Quanta) - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Công ty TNHH QMH Computer tại KCN Mỹ Thuận thuộc Tập đoàn máy tính Quanta - một trong những tập đoàn sản xuất máy tính xách tay lớn nhất thế giới theo mô hình ODM (thiết kế và sản xuất theo đơn đặt hàng cho các thương hiệu toàn cầu). Công ty Quanta chuyên sản xuất máy tính xách tay, máy tính để bàn và linh kiện điện tử phục vụ xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Ngày 26/5/2026, Tập đoàn máy tính Quanta (Đài Loan, Trung Quốc) đã đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án sản xuất máy tính xách tay, máy tính để bàn và linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Ninh Bình, nâng tổng vốn đầu tư lên 240 triệu USD.

Theo báo cáo của Công ty, doanh thu 9 tháng đầu năm 2026 của QMH Computer đạt gần 4.1 tỷ USD, xuất khẩu hơn 4,06 tỷ USD. Theo kế hoạch, dự kiến doanh thu của công ty năm 2027 đạt khoảng 6,2 tỷ USD, sử dụng 16.500 lao động địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc mong muốn Quanta tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nhất là đối với những lĩnh vực điện tử công nghệ cao, chip bán dẫn - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển về quy mô sản xuất, xuất khẩu, lao động… của Quanta tại KCN Mỹ Thuận cũng như đánh giá cao những đóng góp của Quanta vào tăng trưởng, phát triển, đóng góp vào ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người dân Ninh Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc mong muốn Quanta tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nhất là đối với những lĩnh vực điện tử công nghệ cao, chip bán dẫn… Tăng tỷ lệ nội địa hóa để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi giá trị cũng như thúc đẩy sớm thành lập trung tâm nghiên cứu về sản xuất máy tính tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng như tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm, tạo điều kiện để Quanta đầu tư hợp tác thành công, hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới thăm Công ty TNHH Jiawei Lifestyle Việt Nam tại KCN Mỹ Thuận - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Công ty TNHH Jiawei Lifestyle Việt Nam (thuộc Tập đoàn Jiawei của Đài Loan, Trung Quốc) tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất đồ gia dụng công nghệ cao. Sản phẩm chính gồm: dụng cụ ăn uống, dụng cụ nhà bếp, sản phẩm từ nhựa và chất liệu mới (như Melamine), phục vụ xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ và châu Âu. Tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD (bao gồm cả doanh nghiệp phụ trợ), diện tích hơn 8,5 ha tại KCN Mỹ Thuận.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nghe lãnh đạo Công ty báo cáo - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Theo báo cáo của Công ty, doanh thu 10 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 869.883 triệu đồng. Số lao động của công ty hiện có khoảng 700 người.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao quyết tâm đầu tư vào Khu công nghiệp Mỹ Thuận của Tập đoàn - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao quyết tâm đầu tư vào Khu công nghiệp Mỹ Thuận của Tập đoàn; cho biết nhu cầu về đồ gia dụng công nghệ cao hiện nay ở các thị trường xuất khẩu và ngay cả ở thị trường Việt Nam là rất lớn; mong muốn Công ty tiếp tục mở rộng quy mô, hoạt động đầu tư tại Khu công nghiệp. Bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, Tập đoàn cần quan tâm nghiên cứu để thiết kế ra những sản phẩm có mẫu mã phù hợp, đáp ứng yêu cầu, thị hiếu của thị trường xuất khẩu và nội địa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới thăm Công ty nhôm Kim Kiều tại KCN Mỹ Thuận - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Công ty Nhôm Kim Kiều (Trung Quốc) tại KCN Mỹ Thuận chuyên sản xuất các dòng sản phẩm nhôm công nghệ cao (thanh hợp kim nhôm xanh, vật liệu điện tử 3C cao cấp và phụ kiện nhôm ô tô) với công suất thiết kế khoảng 183.000 tấn/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 90 triệu USD (hơn 2.292 tỷ đồng) trên diện tích hơn 12 ha.

Dự án nhà máy của công ty được khởi công xây dựng vào tháng 3/2026 tại KCN Mỹ Thuận và dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 3 năm 2027, cung cấp sản phẩm chủ yếu cho thị trường châu Âu, Hoa Kỳ và thị trường Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà lưu niệm cho Công ty - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc dự án của Công ty được triển khai thuận lợi, sớm hoàn thành và đi vào hoạt động. Trong quá trình triển khai dự án, Công ty Nhôm Kim Kiều cần thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Trong quá trình triển khai, nếu gặp bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị công ty trao đổi, phối hợp với các cơ quan chức năng của Ninh Bình để được kịp thời tháo gỡ, giải quyết./.