Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm, làm việc tại Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào đánh giá cao chuyến thăm góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và xác định việc gìn giữ, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Lào Saleumxay Kommasith.

Hai đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ hai nước, trong đó tin cậy chính trị ở mức cao, hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng chặt chẽ và hợp tác kinh tế, đầu tư có chuyển biến tích cực. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 20 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 638 triệu USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Hai bên thống nhất cùng làm sâu sắc hơn nội hàm “gắn kết chiến lược”, tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh; tạo đột phá trong kinh tế, thương mại, đầu tư; phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong…

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1962-2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1977-2027).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã thăm Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam, đến thực địa kiểm tra tiến độ và chỉ đạo triển khai một số dự án hợp tác trọng điểm.