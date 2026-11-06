Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của tôn giáo trong phát triển đất nước

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong 45 năm qua

Tại Đại lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới Đức Pháp chủ, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, chư Tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước; trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn gắn bó với Tổ quốc. Những giá trị cao quý của đạo Phật như từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha đã hòa quyện với truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, đoàn kết của dân tộc, trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trong các thời kỳ lịch sử, nhiều thế hệ tăng ni, Phật tử nêu cao tinh thần nhập thế, gắn việc tu hành với trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước. Khi Tổ quốc đứng trước gian nguy, nhiều nhà sư đã tình nguyện cởi áo cà sa, khoác quân phục, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Khi đất nước hòa bình, Phật giáo tích cực đóng góp xây dựng cuộc sống, gìn giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp, vun đắp nghĩa đạo, tình đời, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Truyền thống ấy được kết tinh trong tinh thần “Hộ quốc an dân”, một giá trị bền vững, xuyên suốt của Phật giáo Việt Nam.

Ngày 7/11/1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức, giáo hội và hệ phái Phật giáo trong cả nước. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đáp ứng nguyện vọng đoàn kết, hòa hợp của tăng ni, Phật tử, mở ra chặng đường phát triển mới của Phật giáo Việt Nam trong ngôi nhà chung Giáo hội.

Sau 45 năm xây dựng và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội. Giáo hội luôn thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, nêu cao tinh thần lục hòa, củng cố đoàn kết giữa các hệ phái, các truyền thống tu học; xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, hướng dẫn hoạt động Phật sự và thế sự theo Hiến chương và quy định của pháp luật.

Công tác văn hóa, giáo dục, đào tạo tăng ni, nghiên cứu Phật học, hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử được chú trọng, góp phần lan tỏa các giá trị chân, thiện, mỹ, lòng hiếu kính, tinh thần nhân ái và lối sống đạo đức, có trách nhiệm với xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội đã trở thành dấu ấn nổi bật của Giáo hội, thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật và truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc.

Tăng ni, Phật tử đã tích cực chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế; hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo, những người gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; đóng góp cho các hoạt động giáo dục, y tế, dạy nghề, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong đại dịch COVID-19, nhiều cơ sở Phật giáo, tăng ni, Phật tử đã tích cực đóng góp nguồn lực, trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch, chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, trong giai đoạn khó khăn ấy, tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội và đồng bào Phật giáo được thể hiện rõ nét. Những giá trị từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha và trách nhiệm với cộng đồng được chuyển hóa thành hành động cụ thể, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn xã hội vượt qua đại dịch.

Hoạt động đối ngoại Phật giáo và giao lưu quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham gia tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Hà Nội và ba lần đăng cai tổ chức thành công Đại lễ vào các năm 2014, 2019 và 2025. Đây là những dấu ấn nổi bật, thể hiện uy tín của Giáo hội, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhiệt liệt biểu dương, trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những thành tựu, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư Tôn đức tăng ni, cư sĩ, Phật tử trong nước và nước ngoài trong suốt 45 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao tặng lẵng hoa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tôn trọng, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của tăng ni, Phật tử

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo Hiến chương, Điều lệ và quy định của pháp luật.

Đồng thời, trân trọng và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp cùng các nguồn lực của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Đồng bào Phật giáo là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chư Tôn đức, tăng ni, Phật tử cần được các cấp có thẩm quyền tôn trọng, lắng nghe, giải quyết thỏa đáng, kịp thời. Những sáng kiến, đóng góp tích cực của tăng ni, Phật tử đối với xã hội và nhân dân cần được trân trọng ghi nhận, biểu dương, tạo điều kiện phát huy vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân.

Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa, gắn với Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Giáo hội trong việc lựa chọn chủ đề Đại hội phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới, đồng thời xem xét sửa đổi Hiến chương để tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trí tuệ, dân chủ; suy tôn, suy cử được những vị chư Tôn đức, tăng ni, Phật tử có đạo hạnh, uy tín, trí tuệ và tâm huyết, bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển của Giáo hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao tặng bức tranh của Chính phủ chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Bước vào kỷ nguyên mới, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Giáo hội tiếp tục củng cố đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức vững mạnh; đề cao giới - định - tuệ, phát huy tinh thần nhập thế và những giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn tốt đẹp của Phật giáo; nâng cao hiệu quả hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và nền tảng được vun đắp trong 45 năm qua, Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của một tôn giáo “Hộ quốc an dân”.

Tiếp tục xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc

Trước đó, trong diễn văn kỷ niệm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, từ ngày 4 đến 7/11/1981, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam được tổ chức với sự tham gia của 9 tổ chức, giáo hội, hệ phái Phật giáo trong cả nước. Ngày 7/11/1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức ra đời, mở ra thời kỳ mới trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, thống nhất về tổ chức, hòa hợp trong đa dạng truyền thống tu học, cùng chung lý tưởng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Trải qua 9 nhiệm kỳ, Giáo hội từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức, củng cố sự đoàn kết giữa các hệ phái, mở rộng hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực. Công tác giáo dục, đào tạo tăng ni, hoằng pháp, nghiên cứu Phật học, bảo tồn di sản văn hóa, từ thiện, an sinh xã hội và quan hệ quốc tế đạt nhiều kết quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao tặng huân chương đại đoàn kết dân tộc cho các tăng ni có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Hiện Giáo hội có hơn 18.500 tự viện, gần 65.000 tăng ni trên cả nước. Hệ thống giáo dục Phật giáo gồm 4 học viện và 34 trường trung cấp Phật học, đào tạo hơn 5.000 tăng ni sinh mỗi năm. Hoạt động hoằng pháp được triển khai tại hơn 3.000 đạo tràng, với hơn 500.000 Phật tử tham gia tu học, sinh hoạt thường xuyên.

Hoạt động từ thiện, an sinh xã hội được triển khai từ Trung ương đến địa phương, huy động nguồn lực xã hội hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ người nghèo, cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và nhiều hoạt động nhân đạo khác.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, trong suốt chặng đường phát triển, Giáo hội luôn kiên định phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn mới, Giáo hội xác định tiếp tục củng cố đoàn kết, hòa hợp giữa các hệ phái; coi trọng giáo dục, đào tạo tăng ni, nhất là thế hệ trẻ; đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử; tích cực tham gia an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giao lưu, hợp tác Phật giáo quốc tế.

Trong thông điệp gửi tới Đại lễ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng mong muốn toàn thể tăng ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp, từ bi làm phương châm hành đạo; giữ gìn sự thanh tịnh của Tăng đoàn, xây dựng Giáo hội trang nghiêm, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước và nhân loại.

Mỗi tăng ni cần ý thức sứ mệnh của người tu hành, tinh tấn tu học, thực hành giáo pháp, phụng sự nhân sinh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc.