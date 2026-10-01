Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Nhận diện, xử lý sớm nguy cơ chậm tiến độ đối với các dự án năng lượng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, sáng 1/10/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng, kết nối trực tuyến với điểm cầu tại UBND một số tỉnh, thành phố.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản xuất, tăng cường năng lực hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, xây dựng và công thương là hai lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Thời gian qua, nhiều công trình, dự án đã được các bộ, ngành, địa phương tập trung đầu tư, triển khai và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, vật liệu, công nghệ, năng lực thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ đã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra tại hiện trường, đôn đốc triển khai, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân các dự án.

Phiên họp thứ nhất nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng, đồng thời thống nhất phương thức chỉ đạo, điều hành và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Các địa phương tham dự trực tuyến phiên họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo, các tập đoàn, doanh nghiệp và lãnh đạo các địa phương tập trung đánh giá tiến độ triển khai, khả năng hoàn thành các công trình, dự án theo yêu cầu hoặc cam kết, nhất là những dự án chậm tiến độ và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết một số công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026 đã cho thấy khả năng chậm tiến độ. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương phải đánh giá đúng tình hình, làm rõ từng khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý, đồng thời xác định cụ thể tiến độ và kết quả giải ngân của từng dự án.

Những vấn đề có thể giải quyết tại phiên họp cần được xử lý ngay. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

16/18 dự án LNG đã lựa chọn được chủ đầu tư, trong đó 2 dự án đã khởi công

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, trong lĩnh vực năng lượng, các công trình, dự án trọng điểm đang ở nhiều giai đoạn khác nhau, từ chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đến thi công. Tiến độ giữa các nhóm dự án chưa đồng đều.

Trong 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi, 16 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư, trong đó 2 dự án đã khởi công, 14 dự án đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư. Hai dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư là LNG Nghi Sơn và LNG Long Sơn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, trong số 18 dự án này, với tổng công suất hơn 20.000 MW, hiện chỉ có LNG Hiệp Phước được đánh giá có khả năng đáp ứng tiến độ. Phần lớn các dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai.

Với 16 dự án nhà máy thủy điện đã lựa chọn chủ đầu tư, 2 dự án đang thi công, 14 dự án đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Một số công trình lưới điện truyền tải còn vướng thủ tục đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, thỏa thuận hướng tuyến và giải phóng mặt bằng.

Qua báo cáo của Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và các ý kiến tại phiên họp, bên cạnh những vấn đề riêng của từng dự án, giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và nguồn lực là những khó khăn xuất hiện ở cả hai lĩnh vực.

Trong lĩnh vực năng lượng, khó khăn tập trung ở quá trình chuẩn bị và triển khai đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thu xếp vốn, hợp đồng mua bán điện cùng các điều kiện liên quan. Với các chuỗi khí-điện, một cấu phần chậm tiến độ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, cần rà soát thực chất khả năng hoàn thành của từng dự án để có cơ sở tính toán phương án nguồn điện phù hợp.

Ý kiến thảo luận của lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương tại phiên họp làm rõ thêm yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực, đánh giá đúng tiến độ và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026 còn nhiều thách thức. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động điều chuyển vốn trong phạm vi thẩm quyền. Việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn chỉ đặt ra đối với những dự án thực sự không còn khối lượng thực hiện hoặc nhiệm vụ chi, không áp dụng với các dự án chậm do nguyên nhân chủ quan.

Lãnh đạo các bộ, ngành, tập đoàn phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Từ thực tế kiểm toán một số dự án, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung lưu ý tỉ lệ giải ngân có thể bao gồm cả vốn tạm ứng nên chưa phản ánh đầy đủ tiến độ thực tế. Việc đánh giá dự án vì vậy cần đồng thời xem xét tỉ lệ giải ngân, khối lượng thi công, nghiệm thu và khả năng hoàn thành theo kế hoạch. Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị các địa phương ưu tiên nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm trong bối cảnh nhiều dự án triển khai đồng thời, gây áp lực lên nguồn cung.

Ở góc độ pháp lý, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho rằng những khó khăn, vướng mắc được nêu trong báo cáo của Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện, không phải vướng mắc về pháp luật. Trọng tâm hiện nay là nâng cao trách nhiệm và hiệu quả tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư.

Xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án ngay từ các khâu ban đầu

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, kể cả những ý kiến gửi bằng văn bản, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hoàn thiện, sớm ban hành thông báo kết luận.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương, không làm thay trách nhiệm của chủ đầu tư và không thay thế trách nhiệm của người đứng đầu. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan, địa phương nào thì cơ quan, địa phương đó phải chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phải thực chất, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề liên ngành, liên địa phương, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những vấn đề vượt thẩm quyền của từng bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Các công trình, dự án phải được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

"Mục tiêu cuối cùng là công việc phải chuyển biến, dự án phải có đường găng tiến độ, các vướng mắc phải được tháo gỡ, nguồn lực phải được khơi thông và hiệu quả đầu tư phải được nâng lên", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu việc kiểm tra, giám sát các dự án không chỉ căn cứ vào mốc COD cuối cùng mà phải theo dõi từng mốc trong toàn bộ quá trình triển khai để nhận diện, xử lý sớm nguy cơ chậm tiến độ - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý phải bảo đảm chất lượng công trình, không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, cập nhật tiến độ, từng bước hình thành hệ thống theo dõi, giám sát các dự án trọng điểm. Thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời để sớm cảnh báo những dự án có nguy cơ chậm tiến độ, chậm giải ngân và xử lý ngay các vấn đề phát sinh. Đồng thời, yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm, đồng thời kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với các dự án năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án ngay từ các khâu chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, lựa chọn nhà thầu EPC đến vận hành thương mại (COD). Việc kiểm tra, giám sát không chỉ căn cứ vào mốc COD cuối cùng mà phải theo dõi từng mốc trong toàn bộ quá trình triển khai để nhận diện, xử lý sớm nguy cơ chậm tiến độ.

Đối với các công trình giao thông, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, bảo đảm vật liệu và giải ngân vốn đầu tư.

Về vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng tổng thể nguồn vật liệu trong cả nước có khả năng đáp ứng nhưng đang thiếu cục bộ tại một số địa phương, dự án trọng điểm. Phó Thủ tướng Thường trực cho biết sẽ có chỉ đạo điều phối nguồn vật liệu trên phạm vi cả nước, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp trực tiếp, hỗ trợ lẫn nhau trong cung ứng vật liệu cho các công trình trọng điểm.

Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính được giao tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, cam kết về tiến độ, giải ngân của các dự án để đưa vào Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông báo kết luận. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cập nhật những khó khăn, vướng mắc mới phát sinh để kịp thời xem xét, xử lý.