Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Nghiên cứu kết nối trực tiếp đường sắt từ sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội

Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về kết nối giao thông với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu kết luận cuộc họp về kết nối giao thông với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - Ảnh: CP

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát tổng thể, đề xuất phương án kết nối giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, vùng Thủ đô và các trung tâm kinh tế.

Trong đó, tập trung làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch sân bay với mạng lưới đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng, đường bộ và các đầu mối giao thông, logistics trong khu vực.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổng hợp phương án kết nối, danh mục công trình, thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, nhu cầu nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối với Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị thuộc thẩm quyền, bảo đảm khoa học, đồng bộ, liên thông, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô và vùng Thủ đô.

Hà Nội cần làm rõ mối quan hệ giữa đường sắt đô thị với đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng và các loại hình vận tải khác; đề xuất phương án kết nối mạng lưới đường sắt đô thị với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay Nội Bài và trung tâm Hà Nội. Trong đó, tập trung nghiên cứu tuyến số 8 và các tuyến liên quan, vị trí nhà ga, đầu mối trung chuyển và khả năng tiếp cận khu vực nhà ga hàng không.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về kết nối giao thông với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - Ảnh: CP

Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý Hà Nội nghiên cứu phương án ga trung tâm để kết nối các tuyến đường sắt, tạo thuận lợi cho hành khách. Việc lựa chọn phương án cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, ga trung tâm không chỉ có vai trò trong tổ chức giao thông mà còn gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), thương mại và dịch vụ quanh nhà ga.

Việc tổ chức mạng lưới phải tính đến hành trình thực tế của hành khách, hạn chế đi vòng hoặc chuyển tàu nhiều lần, nhất là đối với khách quốc tế mang theo hành lý. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh định hướng nghiên cứu kết nối liên thông, trực tiếp giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội, trên cơ sở tính toán kỹ phương án quy hoạch và tổ chức vận hành.

Trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải, khả năng kết nối toàn mạng lưới, hiệu quả kinh tế-xã hội và khả năng cân đối nguồn lực, Hà Nội nghiên cứu xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình và phân kỳ đầu tư các tuyến đường sắt đô thị, bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn phát triển, khai thác sân bay Gia Bình và các công trình giao thông liên quan.

Thành phố đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bắc Ninh, Hải Phòng và các địa phương liên quan nghiên cứu kết nối giao thông liên vùng, bảo đảm thống nhất giữa quy hoạch các địa phương, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải giữa trung tâm Hà Nội, sân bay Gia Bình và các khu vực phát triển trong vùng; gửi kết quả đề xuất về Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi.

Về tổ chức đầu tư đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý cần nghiên cứu phương án thực hiện thống nhất trên toàn tuyến, tránh chia thành các đoạn độc lập dẫn đến khác biệt về nhà thầu, thiết bị, công nghệ, gây khó khăn trong kết nối và vận hành. Trước hết phải làm rõ quy hoạch, phương án kỹ thuật, sau đó tiếp tục tính toán cách thức đầu tư và bố trí nguồn lực phù hợp...