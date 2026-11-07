Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125 km, điểm đầu tại Quốc lộ 19B, gần sân bay Phù Cát, điểm cuối kết nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực Pleiku. Dự án có quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần, do UBND tỉnh Gia Lai làm cơ quan chủ quản.

Trong đó, dự án thành phần 1 dài 22 km, tổng mức đầu tư 6.989 tỷ đồng; dự án thành phần 2 dài 68 km, tổng mức đầu tư 27.576 tỷ đồng; dự án thành phần 3 dài 35 km, tổng mức đầu tư 9.169 tỷ đồng. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý các nhà thầu phải đặc biệt chú trọng kiểm soát chất lượng tại những vị trí có nền đất yếu, nền đường đắp cao, có nguy cơ lún - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực tại hiện trường, đại diện đơn vị quản lý dự án cho biết, cả 3 dự án thành phần đã triển khai thi công. Trong đó, dự án thành phần 1 và 3 khởi công ngày 19/12/2025; dự án thành phần 2 khởi công ngày 19/8/2026.

Kiểm tra tại khu vực nút giao đầu tuyến, Km 0+600, thuộc gói thầu XL01 của dự án thành phần 1, Phó Thủ tướng Thường trực trực tiếp tìm hiểu tiến độ thi công, tình hình giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và những khó khăn, vướng mắc của nhà thầu.

Phó Thủ tướng Thường trực tặng quà cho công nhân trên công trường thi công khu vực nút giao đầu tuyến, Km 0+600 của cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Theo báo cáo, để thực hiện gói thầu XL01 dài 12 km, các nhà thầu đã huy động hơn 300 máy móc, thiết bị, hơn 500 nhân lực, triển khai trên 32 mũi thi công. Các hạng mục đang được tập trung thực hiện gồm xử lý nền đất yếu, đắp nền đường, thi công hệ thống thoát nước và các công trình trên tuyến. Nhà thầu phấn đấu thông xe kỹ thuật gói thầu vào ngày 31/12/2027 và hoàn thành trong năm 2028.

Đại diện đơn vị quản lý dự án cho biết, nguồn vật liệu đất đắp cơ bản được bảo đảm, song việc vận chuyển đến công trường còn gặp khó khăn do một số tuyến đường dân sinh nhỏ hẹp, đồng thời ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, một số vị trí có nền đường đắp cao, lên tới khoảng 12 m, đòi hỏi phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp, kiểm soát độ lún trong quá trình thi công.

Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra tiến độ thi công cầu vượt sông Kôn - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tại gói thầu XL02, đoạn Km 12 - Km 22 thuộc dự án thành phần 1, Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra tiến độ thi công cầu vượt sông Kôn, một trong những công trình cầu lớn trên tuyến.

Gói thầu XL02 có giá trị xây lắp khoảng 2.000 tỷ đồng. Tại công trường, nhà thầu đã huy động hơn 500 máy móc, thiết bị, hơn 1.000 nhân lực, tổ chức 32 mũi thi công. Giá trị thực hiện đạt hơn 360 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% giá trị gói thầu.

Đối với cầu sông Kôn, công trình có 28 nhịp, chiều dài hơn 1,1 km. Theo báo cáo của nhà thầu, đã thi công được 11 trụ, mố cầu; hoàn thành hơn 230/330 cọc khoan nhồi và đúc được 70/260 dầm cầu.

Đại diện các nhà thầu cho biết, do tiến độ gói thầu XL 02 còn chậm so với kế hoạch, các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức các mũi thi công để bù lại tiến độ.

Phó Thủ tướng Thường trực tặng quà cho công nhân trên công trường thi công cầu vượt sông Kôn - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Kiểm tra tại khu vực cầu sông Kôn, Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt quan tâm đến phương án tổ chức thi công trong lòng sông và khả năng thoát lũ khi lưu lượng nước từ thượng nguồn tăng cao.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý các đơn vị thi công phải theo dõi, dự báo diễn biến dòng chảy từ thượng nguồn, tính toán kỹ khả năng thoát lũ và đẩy nhanh thi công các trụ cầu còn lại để chủ động xử lý công trình tạm, bảo đảm thoát lũ và an toàn thi công.

Đối với dự án thành phần 2, đại diện đơn vị quản lý dự án báo cáo, tuyến đi qua khu vực địa hình đồi núi phức tạp, với hai hầm xuyên núi An Khê và Mang Yang, tổng chiều dài khoảng 5,75 km, cùng hai cầu đặc biệt có trụ cao trên 105 m. Các nhà thầu đang triển khai tiếp cận cửa hầm, tập kết máy móc, thiết bị và tổ chức thi công những hạng mục ban đầu.

Khó khăn chủ yếu là địa hình chia cắt, việc mở đường tiếp cận cửa hầm và vận chuyển vật liệu gặp nhiều trở ngại, trong khi các công trình hầm, cầu có yêu cầu cao về kỹ thuật và tổ chức thi công.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai thi công. Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý tiếp tục xử lý những vướng mắc còn lại, nhất là việc vận chuyển vật liệu và tiếp cận các vị trí thi công có địa hình phức tạp.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua khu vực Tây Nguyên có địa hình đa dạng, phức tạp, đặc biệt hai hầm xuyên núi An Khê và Mang Yang đòi hỏi kỹ thuật thi công cao. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ nghiêm các yêu cầu kỹ thuật, không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý các nhà thầu phải đặc biệt chú trọng kiểm soát chất lượng tại những vị trí có nền đất yếu, nền đường đắp cao, có nguy cơ lún; thực hiện các biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn đối với các công trình cầu, hầm phức tạp.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh trách nhiệm của nhà thầu đối với chất lượng công trình sau khi hoàn thành, trong đó có việc thực hiện nghiêm nghĩa vụ bảo hành theo hợp đồng với thời hạn 5 năm.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu rà soát kỹ năng lực thực tế của các nhà thầu, nhất là khả năng huy động nhân lực, máy móc, thiết bị trong điều kiện một số doanh nghiệp cùng lúc đảm nhận nhiều dự án, bảo đảm đủ nguồn lực để tổ chức thi công theo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật.

* Cũng trong sáng 7/11, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2, công suất 180 MW, tại khu vực hai xã Vân Canh và Canh Liên, tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, theo Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo được định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 đạt gần 10.000 MW.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 85 dự án năng lượng tái tạo đi vào vận hành thương mại với tổng công suất 4.271 MW; đồng thời còn hơn 100 dự án tiềm năng với tổng công suất khoảng 32.000 MW.

Tỉnh xác định phát triển năng lượng tái tạo là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo việc làm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khởi công - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 có tổng vốn đầu tư khoảng 7.700 tỷ đồng, sản lượng điện bình quân dự kiến trên 600 triệu kWh/năm, theo kế hoạch sẽ đưa vào vận hành năm 2028. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tạo động lực phát triển hạ tầng, dịch vụ, sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân tại hai xã Vân Canh, Canh Liên - những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị; lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định pháp luật; phấn đấu đưa dự án vào vận hành ngay trong năm 2027.