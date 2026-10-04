Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra loạt đường kết nối và sân bay Long Thành

Tại dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, đoàn công tác kiểm tra thực địa, động viên lực lượng thi công và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án kết nối quan trọng này.

Theo chủ đầu tư, cao tốc TP.HCM - Long Thành đang được mở rộng từ 4 làn lên 8-10 làn xe. Dự án dài gần 22km, điểm đầu tại Km 4+000, nút giao Vành đai 2 thuộc phường Long Trường, TP.HCM; điểm cuối tại Km 25+920, nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc phường Long Thành, TP Đồng Nai.

Khởi công từ tháng 8/2025 với tổng vốn 16.300 tỷ đồng, dự án giữ vai trò kết nối trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành. Đến nay, sản lượng thực hiện đạt hơn 72%, nhiều đoạn đã được thảm nhựa. Dự kiến cuối năm 2026, phần cầu cạn và đường cơ bản hoàn thành. Riêng cầu Long Thành, các trụ cầu đang được triển khai giữa sông, dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027.

Rời cao tốc, đoàn công tác kiểm tra tiến độ đường 25C. Tuyến đường dài gần 2km, nối với đường T1 để vào cổng 1 sân bay Long Thành. Đến nay, sản lượng đạt khoảng 80%, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 31/10.

Tại đây, lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình triển khai đồng loạt các dự án kết nối. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành.

Cạnh đó là đường giao thông T1 thuộc dự án sân bay Long Thành. Tuyến đường kết nối trực tiếp với cổng 1 sân bay, đồng thời liên thông với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, QL51 và đường 25C. Hiện đường T1 đã được đưa vào khai thác, phục vụ vận chuyển hàng hóa, thiết bị trong quá trình thi công sân bay Long Thành.

Video: Toàn cảnh buổi kiểm tra của đoàn công tác Chính phủ tại cao tốc, sân bay ở Đồng Nai.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Tại công trường, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện khu vực trung tâm và cánh Tây, lắp đặt quầy làm thủ tục (check-in), tạo tiểu cảnh và hoàn thiện các hạng mục phục vụ khai thác.

Đoàn công tác động viên đội ngũ thi công, đề nghị tăng tốc triển khai các hạng mục. Những phần quà cũng được trao đến lực lượng thi công, động viên tinh thần làm việc.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các nhà thầu tăng cường phối hợp trong quá trình thi công, đặc biệt tại những hạng mục có tính liên kết, nhằm bảo đảm tiến độ được triển khai đồng bộ, không để công việc của đơn vị này ảnh hưởng đến đơn vị khác.

Theo Phó Thủ tướng, vai trò điều phối của ACV đặc biệt quan trọng. ACV cần chủ động tổ chức, điều phối các nhà thầu, xác định rõ công việc, trình tự và thời điểm triển khai để các hạng mục có thể kết nối đồng bộ. Đặc biệt, công tác thi công phải được triển khai khoa học, chặt chẽ, bám sát tiến độ, bảo đảm các hạng mục hoàn thành đồng bộ và kết nối thông suốt.

Hiện nay, hệ thống thang cuốn, xử lý hành lý, máy soi chiếu và cầu ống lồng tại nhà ga hành khách đang được chạy thử, kiểm tra khả năng vận hành. Nhiều hạng mục khác đã hoàn thiện, từng bước tạo diện mạo hiện đại, khang trang cho khu vực nhà ga.

Theo ACV, dự án thành phần 3 sân bay Long Thành, các công trình hàng không thiết yếu có 16 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, 4 gói thầu đã hoàn thành, các gói còn lại đang được triển khai. Đến nay, giá trị thực hiện lũy kế của 16 gói thầu thuộc dự án thành phần 3 đạt hơn 85% giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ vận hành thử nghiệm từ tháng 10 đến tháng 11/2026, trước khi dự kiến khai thác thương mại vào tháng 12/2026. Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, công tác tuyển dụng nhân sự phục vụ sân bay cũng đang được triển khai, đáp ứng yêu cầu cho giai đoạn vận hành thử và khai thác.

Sân bay Long Thành được triển khai trên diện tích khoảng 5.000ha tại phường Long Thành, TP. Đồng Nai. Đến nay, nhiều hạng mục của sân bay đã hoàn thành, số khác đang tiếp tục hoàn thiện. Dự kiến sân bay đưa vào khai thác trong tháng 12/2026.