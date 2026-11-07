Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

Ngày 7/11, trong chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra tình hình thi công dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nghe đơn vị chủ đầu tư báo cáo tình hình thi công dự cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, cho biết, dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài khoảng 125 km. Cao tốc có 4 làn xe, nền rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/giờ, với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2029.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi của tuyến chính khoảng hơn 1.000 ha với 5.300 hộ và 19 tổ chức. Theo đó, dự án thực hiện bố trí tái định cư khoảng 530 hộ, cần di dời khoảng 3.800 mộ. Đầu tư xây dựng 13 khu tái định cư phục vụ dự án.

Đến nay, toàn tuyến thi công với sản lượng đạt 2.000 tỷ đồng. Ảnh: BD

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và 3 đã hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, khởi công ngày 19/12/2025, sớm hơn tiến độ yêu cầu của Chính phủ khoảng 3 tháng. Dự án thành phần 1 có 2 gói thầu xây lắp, đang triển khai thi công nền đường, cầu, công trình thoát nước và hầm chui dân sinh trên toàn bộ mặt bằng được bàn giao. Trong khi đó, dự án thành phần 3 gồm 2 gói thầu xây lắp, đang được triển khai đồng loạt các hạng mục nền đường, cầu, công trình thoát nước và hầm chui dân sinh.

Đối với dự án thành phần 2 gồm 4 gói thầu, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Ban Quản lý dự án đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu và tổ chức khởi công từ ngày 19/8/2026.

Các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, bố trí 206 mũi thi công hơn 1.500 máy móc, thiết bị và 2.500 nhân sự. Tổng giá trị sản lượng của cả 3 dự án thành phần là hơn 2.000 tỷ đồng. Các nhà thầu thi công đảm bảo theo tiến độ chi tiết đã được chấp thuận. Trong đó, một số đơn vị thi công vượt tiến độ từ 1,5 - 2%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án nhưng không đánh đổi chất lượng công trình. Ảnh: BD.

Tại buổi kiểm tra, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là một trong những dự án có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh. Đến nay, toàn bộ 125 km đã được phóng tuyến. Địa phương cũng yêu cầu đưa nội dung bảo hành tuyến đường trong 5 năm vào hợp đồng và các nhà thầu trúng thầu đã cam kết thực hiện.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Gia Lai, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, không để xảy ra khiếu kiện, nhận được sự đồng thuận của người dân. Nhưng cần lưu ý, tuyến cao tốc này đi qua địa hình khá phức tạp của Gia Lai, đặc biệt có 2 hầm đi qua đèo An Khê và đèo Mang Yang. Do đó, các đơn vị cần bảo đảm máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu an toàn, kỹ thuật và chất lượng công trình.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh phải đẩy nhanh tiến độ dự án nhưng tuyệt đối không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, yêu cầu kỹ thuật. Đồng thời, các nhà thầu phải có trách nhiệm với chất lượng công trình sau khi hoàn thành, trong đó có việc thực hiện nghiêm nghĩa vụ bảo hành theo hợp đồng với thời hạn 5 năm.

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà cho đơn vị thi công tại công trình. Ảnh: BD.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng yêu cầu rà soát kỹ năng lực thực tế của các nhà thầu, nhất là khả năng huy động nhân lực, máy móc, thiết bị trong điều kiện một số doanh nghiệp cùng lúc đảm nhận nhiều dự án, bảo đảm đủ nguồn lực để tổ chức thi công theo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật.