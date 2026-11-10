Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Khẩn trương xây dựng danh mục đầu tư dài hạn với AIIB

Sáng 10/11, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Đoàn Ban Giám đốc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB).

Tham dự buổi tiếp có ông Sherard Cowper-Coles, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký AIIB, cùng các giám đốc, giám đốc phụ khuyết đại diện các nhóm nước thành viên. Về phía Việt Nam có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi tiếp Đoàn Ban Giám đốc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) - Ảnh: CP

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp, ông Sherard Cowper-Coles đánh giá cao những thành tựu phát triển và quyết tâm cải cách của Việt Nam.

Theo ông Sherard Cowper-Coles, AIIB đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với khu vực tư nhân tại Việt Nam, nhưng mức độ tham gia vào các dự án thuộc khu vực công còn hạn chế. AIIB mong muốn mở rộng hợp tác, trong đó có các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, hạ tầng số tại Đà Nẵng và lĩnh vực năng lượng.

Ông Sherard Cowper-Coles cho biết AIIB có kế hoạch tăng gấp đôi quy mô cho vay của Ngân hàng trong 5 năm tới, đồng thời tăng cường hỗ trợ các quốc gia thành viên trong toàn bộ chu trình dự án, từ chuẩn bị, triển khai đến theo dõi, đánh giá hiệu quả.

Ông Sherard Cowper-Coles, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký AIIB - cho biết AIIB có kế hoạch tăng gấp đôi quy mô cho vay của Ngân hàng trong 5 năm tới - Ảnh: CP

Đánh giá cao khoản vay dự kiến 300 triệu USD của AIIB thuộc Chương trình tài chính dựa trên chính sách về tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng công bằng, có sự đồng tài trợ của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Phó Thủ tướng Thường trực cho biết đây sẽ là hoạt động tài trợ có bảo lãnh Chính phủ đầu tiên của AIIB tại Việt Nam, không chỉ hỗ trợ về nguồn vốn mà còn góp phần hoàn thiện khuôn khổ chính sách, pháp lý và tài chính cho tăng trưởng xanh, gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thể chế và cơ chế phối hợp để khi được triển khai, chương trình không chỉ đạt hiệu quả giải ngân mà còn thúc đẩy những cải cách chính sách thiết thực, tạo tiền đề mở rộng hợp tác giữa hai bên.

Để thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị AIIB và Việt Nam khẩn trương xây dựng danh mục đầu tư dài hạn trong giai đoạn 5 năm, cụ thể hóa thành các dự án ưu tiên có khả năng triển khai sớm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Đoàn Ban Giám đốc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) - Ảnh: CP

Đối với lĩnh vực giao thông, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị AIIB quan tâm các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến Hà Nội - Đồng Đăng phục vụ kết nối liên vận quốc tế, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và hạ tầng cảng biển.

Trong lĩnh vực năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguồn cung điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, một số trung tâm công nghiệp phía Bắc có nguy cơ thiếu điện, trong khi những khu vực có tiềm năng sản xuất năng lượng lớn cần được tăng cường kết nối với các trung tâm tiêu thụ.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn AIIB quan tâm tài trợ các dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), hạ tầng truyền tải điện và các dự án chuyển đổi năng lượng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có nhu cầu thu hút đầu tư vào hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và các công trình hạ tầng hiện đại khác.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chụp ảnh cùng Đoàn Ban Giám đốc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) - Ảnh: CP

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị AIIB nghiên cứu xây dựng cơ chế tín dụng mang tính đột phá cho khu vực tư nhân, góp phần phát huy vai trò của kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, mong muốn AIIB phát huy lợi thế về năng lực tài chính, xếp hạng tín nhiệm cao để xây dựng các khuôn khổ tín dụng rõ ràng, thủ tục thẩm định nhanh gọn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Qua đó, nguồn tài trợ của AIIB có thể đóng vai trò vốn mồi, thu hút thêm nguồn lực đầu tư vào khu vực tư nhân.

Đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn, cần nguồn vốn đầu tư dài hạn, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh việc phụ thuộc vào tín dụng thương mại ngắn hạn sẽ gây khó khăn cho quá trình triển khai. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị AIIB nghiên cứu các giải pháp tài trợ với lãi suất hợp lý, kỳ hạn phù hợp và xem xét cơ chế chia sẻ rủi ro cho các dự án hạ tầng trọng điểm...