Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về cửa khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, khai thác khoáng sản, còn gặp khó khăn trong việc vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ dự án. Trong một số trường hợp, việc phải vận chuyển qua các cửa khẩu quốc tế làm tăng quãng đường, phát sinh chi phí, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh sự cần thiết phải tháo gỡ những vướng mắc này, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa phục vụ các dự án đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam tại Lào.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Qua rà soát, những vướng mắc chủ yếu liên quan đến quy định về cửa khẩu đối với một số loại hình hàng hóa phục vụ các dự án đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam tại Lào.

Trên cơ sở tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp, địa phương và ý kiến các bộ, ngành, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trước mắt đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa phục vụ các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Theo Bộ Công Thương, dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo hướng áp dụng chung đối với các trường hợp đáp ứng tiêu chí, điều kiện cụ thể. Hàng hóa thuộc phạm vi áp dụng phải phục vụ trực tiếp các dự án đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam tại Lào. Việc lựa chọn cửa khẩu, lối mở phải đáp ứng các điều kiện về hạ tầng, quản lý, kiểm tra, giám sát và phù hợp với các quy định, thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào.

Bên cạnh giải pháp trước mắt, Bộ Công Thương cũng đề xuất tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan để xử lý lâu dài những vướng mắc tương tự.

Đại diện tỉnh Quảng Trị phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương cơ bản thống nhất với sự cần thiết xây dựng cơ chế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đề nghị sớm có giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa phục vụ các dự án đầu tư tại Lào.

Các ý kiến cũng đề cập yêu cầu bảo đảm điều kiện hạ tầng, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu khi triển khai cơ chế mới.

Đại diện các bộ, ngành cơ bản thống nhất với chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và sự cần thiết xây dựng Nghị quyết của Chính phủ; đồng thời đề nghị tiếp tục làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, phạm vi áp dụng và các điều kiện cần thiết để bảo đảm tính khả thi khi tổ chức thực hiện.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu xác định rõ danh mục, khối lượng hàng hóa phục vụ dự án, trách nhiệm của các cơ quan quản lý; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và tuân thủ các quy định, thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào về quản lý cửa khẩu, hoạt động qua lại biên giới.

Đại diện Bộ Tài chính phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, cơ chế tháo gỡ phải xác định rõ phạm vi, đối tượng áp dụng, tập trung hỗ trợ các dự án đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam tại Lào; quy định cụ thể danh mục, khối lượng hàng hóa, bảo đảm đúng mục đích, tránh bị lợi dụng. Các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ việc vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn và khả thi khi tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về cửa khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương, quyết liệt, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các thủ tục ban hành Nghị quyết của Chính phủ theo quy định.